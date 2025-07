Milan, strada in salita per Doué: nuovo terzino destro dal Porto

Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto sulla fascia di destra ed in tal senso per Doué la strada si fa in salita. Per questo motivo emerge un nuovo profilo che arriva direttamente dal Porto che può essere perfetto per Massimiliano Allegri.

I rossoneri hanno una voragine sul versante di destra di difesa, dal momento che, come è noto, con Emerson Royal che è pronto a dire addio, c’è il solo Alex Jimenez come terzino su quel lato del campo. Da questo punto di vista, però, si tratta di una situazione da tenere sotto controllo, dal momento che sono diversi i profili che la dirigenza sta seguendo con vivo interesse. Allo stato attuale delle cose, le due piste più calde sono senza ombra di dubbio Marc Pubill e Guela Doué. Ma si tratta di due piste che, per motivi differenti, sono molto, molto complicate.

Per lo spagnolo è serio e concreto l’interesse da parte del Wolverhampton, che sembra avere maggiori risorse a disposizione e che fa davvero sul serio per lui. In tal senso, si sta parlando con una certa insistenza anche di Guela Doué, attualmente in forza allo Strasburgo, fratello di Désiré Doué. Il problema, però, in questo caso è la richiesta dei francesi, che chiedono 30 milioni di euro. Cifra a cui i rossoneri non intendono arrivare, Proprio per questo motivo, a quanto pare, il Milan sta valutando un nuovo profilo che arriva direttamente dal Porto.

Milan, dopo Estupinan nuovo terzino destro nel mirino: i dettagli

Con Estupinan che è ormai davvero ad un passo dal Milan, i rossoneri devono adesso risolvere la questione relativa al terzino destro. In tal senso, ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. Visto quanto detto fino a questo momento, attenzione ad una ipotesi da non scartare. Stando a quanto raccontato da SpazioMilan, infatti, il Milan potrebbe tornare alla carica per un calciatore di cui si è già parlato qualche settimana fa, vale a dire Martim Fernandes. Uno dei profili più interessanti in quel ruolo in senso assoluto.

Si tratta di un altro profilo che è emerso dall’academy del Porto, che da anni sforna dei talenti di primo piano. Classe 2006, è un giocatore in rampa di lancio e che anche al Mondiale per Club ha fatto vedere quelle che sono le sue doti. Il principale ostacolo è la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma ottenendo il via libera da parte del calciatore alla destinazione del Milan si può ottenere uno sconto da parte dei lusitani. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.