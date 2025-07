Juventus, la nuova freccia per Tudor: arriva da Madrid

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per un nuovo intreccio dalla Spagna. Arriva l’argentino per Tudor: l’occasione

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva in vista della prossima stagione. Nuovi arrivi in casa Juventus per chiudere subito per il nuovo affare a sorpresa: scopriamo ulteriori dettagli per l’operazione dalla Spagna.

Saranno ore calde in casa Juventus per arrivare così al nuovo rinforzo per puntellare le corsie esterne. Il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato per innesti di caratura internazionale da regalare subito all’allenatore croato Igor Tudor. I bianconeri torneranno ad allenarsi per trovare la quadra dopo le fatiche del Mondiale per Club. Spunta la nuova freccia da Madrid: ecco l’occasione da cogliere al volo. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per una nuova operazione proveniente dalla Spagna: Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi dopo l’avventura negli USA.

Juventus, blitz in Spagna: l’argentino per Tudor

Novità importanti in casa bianconera per arrivare subito alla fumata bianca. Ecco l’operazione di calciomercato dalla Spagna per un nuovo affare per rinforzare le corsie laterali della Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il laterale argentino dell’Atletico Madrid, Nahuel Molina, non vede l’ora di essere protagonista in Serie A. Spunta la destinazione Juventus per il campione del Mondo che conosce già il campionato italiano dopo l’exploit con la maglia dell’Udinese.

Una nuova occasione proveniente da Madrid per continuare a sorprendere tutti. Saranno giorni intensi per chiudere subito per il nuovo colpo da regalare a Tudor. Una nuova idea per rinforzare le corsie esterne della squadra bianconera che non vede l’ora di tornare a lottare per lo Scudetto.

Molina è pronto a fare le valigie per dire addio a El Cholo Simeone iniziando così una nuova avventura in Serie A. La freccia argentina può giocare sia come terzino in una difesa a quattro che come laterale a cinque. Una duttilità fuori dal comune per ingaggiare subito l’esperto giocatore argentino.

L’obiettivo dei bianconeri è quello di colmare il gap con le altre potenze europee: c’è ancora una differenza sostanziale a livello strutturale con la rosa della Juventus che sarà puntellata in ogni settore del campo. Ormai ci siamo per il nuovo affare dalla Spagna: lo manda El Cholo Simeone visto che non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid.