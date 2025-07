Calciomercato, non solo Lookman: nuovo affare con l’Atalanta

Lookman comunicherà la sua decisione nei prossimi giorni. Spunta il nuovo intreccio in Serie A per l’affare con l’Atalanta: ormai ci siamo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici. L’Atalanta dovrà fare i conti prima con la cessione di Lookman, ma non è finita qui. Pochi minuti fa è spuntato un nuovo affare in Serie A: la svolta decisiva per strappare subito il sì definitivo del giocatore.

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dovrà prendere una decisione tra Inter e Napoli in vista della prossima stagione: pronto il doppio affare con l’Atalanta. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande con il nuovo intreccio decisivo: ecco la nuova destinazione. Una voglia pazzesca per dimostrare tutto il suo valore anche in Champions League. Ora il classe 2005 non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità: una soluzione immediata per firmare con un’altra big italiana.

Calciomercato, nuova svolta in Serie A: altro affare con l’Atalanta

Saranno ore calde in casa bergamasca per conoscere così il doppio colpo a sorpresa. Ecco il nuovo profilo interessante per rinforzare una big italiana, scopriamo gli ultimi dettagli.

Come svelato pochi minuti fa, anche nella giornata di oggi il Napoli ha ribadito il proprio interesse al club bergamasco per Marco Palestra: il ds azzurro Giovanni Manna sta studiando così di formulare una prima offerta per ingaggiare subito il terzino nerazzurro. Conte vorrebbe sia lui che Juanlu per rinforzare la difesa partenopea dopo la pesante sconfitta contro l’Arezzo.

Palestra è un laterale italiano, classe 2005, che è cresciuto nel settore giovanile orobico. Una crescita esponenziale con la formazione Under 23 in Serie C: ha collezionato già diverse presenze con Gasperini in massima serie italiana.

Un profilo interessante per rinforzare così le corsie esterne della formazione targata Conte. Mazzocchi è sempre più vicino all’addio per iniziare così la sua nuova avventura: ormai ci siamo per la soluzione immediata per Marco Palestra.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per un nuovo affare con l’Atalanta. Lookman continua ad essere un obiettivo di mercato della formazione partenopea: ecco la svolta in Serie A per un nuovo colpo a sorpresa. Una novità suggestiva per rinforzare la rosa a disposizione di Conte: Palestra sarebbe così il vice Di Lorenzo per dare un’alternativa utile al capitano azzurro.