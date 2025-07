UFFICIALE, trasferimento annullato: ora firma coi rossoneri

Era tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto. Ecco cosa è successo

Nel calciomercato succede davvero di tutto. Trattative belle che concluse, sul punto di divenire ufficiali saltano per le ragioni più disparate. Saltano e sono saltate anche dopo le visite mediche.

Doveva farle, ma non le ha fatte Saul Niguez. Come riportano i media turchi, il centrocampista spagnolo avrebbe dovuto trasferirsi al Trabzonspor.

Il trentenne spagnolo non ha preso l’aereo che oggi avrebbe dovuto condurlo in Turchia. Il giocatore di proprietà dell’Atletico Madrid ha fatto questa scelta per “motivi personali” e annunciato che ha cambiato idea. “Spero che i nostri cammini possano incrociarsi di nuovo un giorno”, ha scritto sui social rivolgendosi ai tifosi del Trabzonspor.

Saul Niguez non vuole andare più al Trabzonspor, il quale ha fatto sapere che l’operazione (a zero, perché il nativo di Elche avrebbe risolto il contratto con l’Atletico) è stata annullata.

Saul cambia idea, annullato ufficialmente il trasferimento al Trabzonspor: volerà al Flamengo

“Era stato raggiunto un accordo scritto con il calciatore e i termini economici erano stati approvati da entrambe le parti – recita la nota ufficiale della società turca – Il suo arrivo era già pianificato, compresi test medici e firma. Tuttavia, ci ha comunicato la sua decisione per motivi familiari. Di conseguenza, il trasferimento è stato annullato“.

Di rientro dal prestito al Siviglia, Saul andrà altrove. Secondo Fabrizio Romano al Flamengo, riuscito in queste ore a convincere lo spagnolo a traslocare in Brasile. Dai rossoneri, invece, è in partenza il terzino Wesley: lo aspetta la Roma.