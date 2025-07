Isak in Serie A: cambia tutto, l’annuncio

Fra i calciatori che sono molto ricercati in questo calciomercato c’è anche lo svedese. E su di lui ci sono delle novità importanti

Il valzer degli attaccanti deve ancora iniziare. Le indiscrezioni sono diverse, ma per adesso sono davvero pochi i movimenti effettuati dalle big europee. Siamo comunque in una fase finale delle riflessioni e presto ci saranno delle novità importanti. Il Liverpool, per esempio, ha chiuso per Ekitike e questo potrebbe rappresentare il movimento giusto per sbloccare tutto e completare un puzzle davvero difficile.

Fra i giocatori che sono più cercati in questo calciomercato c’è anche Isak. Il Newcastle ha chiesto una cifra intorno ai 100 milioni di euro per far partire lo svedese. Una valutazione elevata, ma con il passare delle settimane la situazione potrebbe cambiare e magari chiudere la cessione ad una cifra inferiore rispetto a quella detta. Anche in Serie A si segue con attenzione il futuro dell’attaccante visto che una big è alla ricerca di un bomber con quelle caratteristiche.

Calciomercato: Isak in Serie A, le ultime

Il futuro di Isak è sicuramente ancora tutto da scrivere. Il Newcastle non vorrebbe assolutamente privarsi del giocatore, ma c’è la convinzione che alla fine si dovrà cedere il passo alla volontà del diretto interessato di approdare in una big e magari ambire a traguardi più importanti.

La valutazione, come detto in precedenza, si aggira intorno ai 100 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe farci un pensiero in questo calciomercato mettendo sul tavolo magari uno scambio con Vlahovic. Una possibilità da tenere in considerazione visto che i bianconeri sono alla ricerca di un calciatore con caratteristiche molto simili a quelle di Isak. Poi naturalmente ci sono tutte le dinamiche e nulla è scontato. Ma si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione nel corso dei prossimi giorni.

Anche perché Isak non ha intenzione di aspettare ancora più a lungo. Il suo agente, intercettato da un media saudita, ha confermato che il prossimo passo è davvero vicino. Insomma, a breve scioglierà i dubbi e annuncerà la sua nuova squadra. E la Juventus resta alla finestra in attesa di capire se potrà chiudere questa operazione di calciomercato.

Mercato Juventus: Isak obiettivo per l’attacco?

La Juventus è alla ricerca di un attaccante. La priorità in questo momento è sicuramente Kolo Muani, ma si guardano anche altre alternative e il nome di Isak non può essere tolto dagli obiettivi di calciomercato.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è nulla di concreto fra la Juventus e Isak. Ma chissà che i bianconeri nei prossimi giorni non possano comunque fare un tentativo.