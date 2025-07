Inter: svolta in difesa, Taremi sblocca il centrale

I nerazzurri lavorano per rinforzare il reparto difensivo. Potrebbe spuntare un nome nuovo per il centrale grazie alla cessione dell’iraniano. I dettagli

L’Inter lavora per rendere la squadra di Chivu completa in tutti i reparti. Per il momento lo sguardo è rivolto principalmente all’attacco dove il nome di Lookman è sicuramente quello in pole position. Ma in viale della Liberazione si ha intenzione di riuscire a dare al tecnico romeno anche un centrale. Il profilo di Leoni è in cima alla lista. Il Parma, però, non lo molla e si potrebbe ritornare su un vecchio obiettivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il West Ham ha messo nel mirino Taremi. Una destinazione gradita per l’iraniano in questo calciomercato e quindi massima attenzione al possibile scambio. Negli inglesi, infatti, c’è un giocatore già seguito in passato dai nerazzurri e che si sposa con la linea decisa da Oaktree. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che non si hanno certezze in questo momento, ma resta una pista da seguire.

Calciomercato Inter: nome nuovo per la difesa, possibile scambio

Leoni e de Winter sono i due nomi in cima alla lista dell’Inter. Ma il club nerazzurro potrebbe anche andare su un profilo differente rispetto ai due. Per prima cosa si dovrà capire se arriverà un solo centrale oppure si opterà per due difensori visto che il futuro di Pavard è tutto da decidere.

E attenzione al nome di Todibo. Il West Ham avrebbe messo nel mirino Taremi per rinforzare l’attacco. Una situazione che potrebbe portare l’Inter a sondare il terreno per un vecchio obiettivo di calciomercato. Il francese è stato seguito in passato dai nerazzurri ed ora sono pronti a tornare con forza su di lui. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma con l’iraniano si può scendere tranquillamente a 12 o 15.

Insomma, una occasione importante di calciomercato per l’Inter. Todibo rientra anche nei paletti imposti da Oaktree visto che parliamo di un classe 1999. Una pista, quindi, da seguire con molta attenzione soprattutto se Taremi dovesse scegliere il West Ham come prossima squadra.

Mercato Inter: Todibo ritorna un obiettivo dei nerazzurri?

In questo momento la pista Todibo–Inter è più una suggestione che altro. Non ci sono contatti diretti fra le parti e vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime settimane.

Ma di certo l’interesse del West Ham per Taremi potrebbe aprire ad una possibilità di calciomercato mai presa in considerazione fino ad oggi dall’Inter.