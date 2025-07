Inter, non solo Lookman: l’alternativa è da sogno

Le ultimissime sul mercato dei nerazzurri: Beppe Marotta vuole regalarsi un grande attaccante. Occhi puntati in Germania

Ademola Lookman è un obiettivo concreto da parte dell’Inter che ha deciso di rafforzare il reparto offensivo con un grandissimo colpo.

Il giocatore nigeriano è chiaramente capace di spostare gli equilibri e il club nerazzurro vuole a tutti i costi un elemento in rosa così. Sarebbe ovviamente un segnale importante, che Beppe Marotta e Piero Ausilio lancerebbero alla concorrenza. Sarebbe un affare capace di rianimare un ambiente reduce da diverse delusioni. Cristian Chivu e tutto il popolo nerazzurro incrociano le dita, ma le parti non hanno ancora trovato l’intesa.

L’Atalanta difficilmente abbasserà il prezzo: l’Inter dovrà dunque essere capace di soddisfare le richieste dei bergamaschi, che per meno di 50 milioni di euro non si siedono a trattare. Il desiderio della dirigenza dell’Inter è dunque quello di creare un attacco stellare.

Ademola Lookman, Marcus Thuram e Lautaro Martinez rappresentano un tridente da sogno. Un tridente che inevitabilmente porterebbe Cristian Chivu a cambiare qualcosa rispetto alla squadra vista negli ultimi anni con Simone Inzaghi.

Inter, ecco l’alternativa di lusso di Lookman

C’è tanta voglia di vedere qualcosa di diverso e anche per questo l’Inter starebbe prendendo in considerazione anche un’importante alternativa all’attaccante nigeriano.

I nerazzurri – secondo quanto riporta Marco Conterio, sul proprio profilo X – starebbero valutando la possibilità di mettere le mani su Xavi Simons del RB Lipsia. Il giornalista, conferma, che l’Inter ha intenzione di regalarsi un colpo pesante in avanti e Ademola Lookman non sarebbero l’unico nel mirino.

Secondo il collega, ci sarebbero stati dei contatti diretti tra Piero Ausilio e il suo entourage. Il contratto del calciatore, che ha una valutazione importante superiore ai 70 milioni di euro, scadrà il fra due stagioni. Ecco perché una cessione in questa sessione di calciomercato è più che possibile. E’ il momento giusto per monetizzare e il Lipsia sa bene come vendere i propri campioni. Xavi Simons, che può giocare praticamente in tutti i ruoli dell’attacco, è reduce da una stagione con trentatré presenze, undici gol e otto assist.