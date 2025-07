Inter, il sostituto di Calhanoglu: il nuovo rinforzo per Chivu

Una nuova destinazione in Serie A per il sostituto di Calhanoglu. Il centrocampista turco è pronto a dire addio all’Inter: ecco l’occasione a sorpresa

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per quanto riguarda la cessione del centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Ci saranno novità importanti per quanto riguarda il futuro del suo sostituto: ecco la nuova svolta decisiva.

Tutto ruoterà intorno al futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è pronto a cambiare aria: sulle sue tracce c’è il Fenerbahce in vista della prossima stagione: ecco l’occasione da urlo in ottica futura. Un nuovo trasferimento per sostituire al meglio il giocatore nerazzurro che si presenterà in ritiro a disposizione di Cristian Chivu, ma è pronto a fare le valigie per iniziare una nuova avventura della sua carriera. Anche il Galatasaray ci ha provato a lungo, ma alla fine è pronto a tornare in patria da Josè Mourinho. Spunta la nuova occasione per individuare il sostituto del turco: l’annuncio è arrivato pochi minuti fa da Milano.

Calciomercato Inter, intreccio con Calhanoglu: arriva subito il rinforzo per Chivu

Come svelato da SportMediaset, Morten Frendrup è pronto a vestire la maglia dell’Inter per sostituire il turco Hakan Calhanoglu. Il centrocampista danese del Genoa accetterà subito la nuova destinazione per essere protagonista in Champions League. Un momento decisivo per arrivare alla fumata bianca, ma tutto dipenderà dalla cessione del centrocampista turco pronto a sposare il progetto del Fenerbahce.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare fino in fondo. L’Inter è alla continua ricerca di nuovi rinforzi di qualità: ecco la novità assoluta in casaa nerazzurra per ingaggiare subito il sostituto di Calhanoglu. L’Inter spera di arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare per rinforzare il centrocampo di Chivu: una nuova svolta in Serie A con l’arrivo del danese del Genoa.

Una voglia pazzesca di continuare a competere con le altre big europee: spunta la novità assoluta per trovare subito la nuova quadra. L’allenatore nerazzurro dovrà cercare di riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio dopo i risultati negativi collezionati negli ultimi mesi.

Saranno ore frenetiche in casa Inter per conoscere subito la prossima destinazione di Calhanoglu, ma occhio anche all’addio di Sommer sempre in bilico in vista della prossima stagione.