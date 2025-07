Lucca, solo Napoli e testa alla Nazionale: “Ho parlato con ct Gattuso”

Le prime parole da nuovo calciatore azzurro dell’attaccante classe 2000 acquistato dall’Udinese

Prosegue la carrellata di conferenze con i colpi di mercato estivi del Napoli. Lorenzo Lucca si presenta ai suoi nuovi tifosi, direttamente dal ritiro di Dimaro.

Cosa ti ha colpito di più – “Sicuramente il gruppo e le persone che lavorano in questa società. Sono stato accolto benissimo, lottiamo tutti per lo stesso obiettivo”

Cosa pensi che Conte possa darti – “Posso solo imparare dal mister, sia dal punto di vista tattico che mentale”

Cosa ammiri di Lukaku – “Sta facendo una grandissima carriera, posso imparare molte cose da lui. Non vedo l’ora di giocare con Lukaku”

Sulla Nazionale e su Gattuso – “Ho parlato con Gattuso questa estate. Napoli è sempre stata la prima scelta. Devo giocarmi bene le carte nella maniera corretta, lavorando settimana dopo settimana”

Sul ruolo da rigorista – “Deciderà il mister. Io sarò pronto a tirarlo”

Sul suo percorso – “Sono migliorato tanto da quando sono arrivato all’Udinese, partita dopo partita. Devo migliorare sul gioco di squadra, prima pensavo solo al gol. Non è una cosa che fa bene a me e alla squadra. Devo essere concentrato e giocare bene”

Cosa può darti Lukaku e la curiosità sull’altezza: “Tanti mi hanno detto perché non ho giocato a basket, ma io ho sempre voluto giocare a calcio. Giocare con Lukaku è una soddisfazione. Sono orgoglioso di me stesso per essere entrato in questo gruppo”

Lucca e il numero di maglia: “Ecco perché ho scelto il 27”

Il confronto sugli assist con Lukaku – “Gli assist fanno parte del lavoro con i compagni. Devo essere il primo a migliorarmi sotto questo aspetto. Non so solo colpire di testa. Devo cercare di lavorare durante la settimana, fermarmi anche dopo, per esercitarmi su quello che so fare meno”

Sull’esperienza all’Ajax – “Ho vissuto un anno non giocando, lontano da casa, ma è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto. Ora penso al Napoli”

Chi è Lucca fuori dal campo e sul primo pensiero – “Mi piace giocare a padel, stare con gli amici. Vorrei vivere quei momenti di festa dello scudetto del Napoli”

Sul numero di maglia e sulla gavetta – “La gavetta mi ha aiutato molto, lo consiglio ai giovani. Ti fa avere tanta cazzimma. Sono contento del percorso. Solo io so quanto ho lavorato per arrivare qua. Ho scelto il 27 perché 2+7 fa nove. Ma era occupato da Lukaku”

Cosa ti ha detto Gattuso – “Ci siamo solo sentiti a telefono, mi ha chiesto come stessi e cosa facessi in vacanza”

Sulla percezione dei tifosi – “Da quando sono arrivato a Dimaro per il primo allenamento ho subito percepito l’accoglienza del pubblico. Il primo giorno di allenamento è stato emozionante, anche perché venivo da una città più piccola”

Cos’è successo con Thauvin in quel famoso rigore – “Può capitare quando giochi a calcio, ho subito chiarito con Thauvin e il mister”

Chi ringraziare per questo percorso e l’atmosfera da Champions a Napoli -“Ringrazio mio padre, mia madre e mio fratello. Quando ascolto l’inno della Champions mi vengono i brividi, non vedo l’ora di vivere queste emozioni al Maradona. Ero in panchina quando si è giocato Napoli-Ajax”