Inter: svolta per il post Calhanoglu, via libera di Guardiola

Prosegue una sorta di casting per il post Calhanoglu in casa nerazzurra. L’ultimo nome arriva direttamente dal Manchester City. I dettagli

Nonostante le parole di Ausilio sembrano chiudere ad un trasferimento, il futuro di Calhanoglu continua ad essere incerto. Il turco starebbe spingendo per un ritorno in patria e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia l’ipotesi Fenerbahce svelando una offerta che potrebbe arrivare in viale della Liberazione nelle prossime ore. Bisognerà capire se soddisferà le richieste dei nerazzurri, ma il club è fiducioso. La presenza di Mourinho in panchina potrebbe essere decisiva in questo affare.

La partenza di Calhanoglu costringerà l’Inter a trovare un sostituto anche in tempi brevi. La Rosea conferma l’interesse per Xhaka, ma rilancia anche un nome nuovo. Ausilio lo segue da tempo e potrebbe chiedere a Oaktree un sacrificio per andare a prendere il calciatore dal Manchester City. Una operazione che non rientra propriamente nei paletti della proprietà americana e vedremo se ci sarà l’eccezione oppure no.

L’Inter in questo momento non ha ancora sciolto le riserve in maniera definitiva sul post Calhanoglu. L’idea di Oaktree è sempre quella di puntare su un profilo giovane magari reinvestendo i soldi entrati dalla cessione per il turco. Ma in viale della Liberazione si ragiona anche su qualche giocatore di esperienza anche se magari non rientra pienamente nei parametri decisi dal fondo americano.

Il nome riportato da La Gazzetta dello Sport è quello di Kovacic. Il croato non rientra più nei piani di Guardiola e il suo rapporto con Ausilio è molto forte. I due si sono sentiti per Sucic e il direttore sportivo lo riporterebbe volentieri all’Inter in questo calciomercato in caso di partenza di Calhanoglu. Una operazione non facile visto che Oaktree fino ad oggi ha preferito non fare eccezioni.

Ma il profilo di Kovacic è da tenere in considerazione per l’Inter. Un affare di calciomercato che non sarebbe costoso dal punto di vista economico. Ausilio è pronto a parlarne con la proprietà e vedremo se ci sarà il via libera. Naturalmente tutto questo dipenderà dall’addio di Calhanoglu.

L’Inter pensa a Kovacic sia per affidare le chiavi del centrocampo ad un giocatore di esperienza, ma anche per essere un punto di riferimento per Sucic, destinato in futuro a diventare il regista nerazzurro.

Per adesso siamo nelle ipotesi di calciomercato. Molto dipenderà da Calhanoglu e vedremo se con la sua partenza l’Inter andrà a puntare davvero su Kovacic.