Dopo Vlahovic anche Calhanoglu per Mourinho: ma 20 milioni non bastano

L’allenatore del Fenerbahce pronto all’offensiva per il regista turco, che resta in bilico in casa Inter. La richiesta del club nerazzurro

Gli occhi di Jose Mourinho sulla Serie A. Non c’è solo Dusan Vlahovic nel mirino del tecnico portoghese, a caccia di rinforzi per il suo Fenerbahce.

E oltre a tentare una nuova offensiva per convincere il serbo della Juventus, lo ‘Special One’ potrebbe presto bussare alla porta dell’Inter per Hakan Calhanoglu. Il regista turco non chiude le porte a un ritorno in patria e dopo il Galatasaray è finito adesso nel mirino del Fenerbahce.

Come ribalza dalla Turchia l’interesse del ‘Fener’ è reale per Calhanoglu, anche se per il momento non ci sono stati ancora contatti o offerte all’Inter per l’ex centrocampista del Milan.

Nelle scorse settimane non aveva sortito effetto l’offensiva del Galatasaray per Calhanoglu, con i giallorossi di Istanbul lontanissimi dalle richieste dell’Inter per il giocatore. La partita sul futuro di ‘Calha’ resta però aperta, vista anche la volontà del metronomo classe ’94 di tornare in Turchia.

Nelle scorse ore il Ds Ausilio ha smentito la volontà di cedere Calhanoglu: parole di facciata, considerando che l’Inter per un’offerta congrua aprirebbe alla cessione del turco per monetizzare e finanziare il mercato in entrata (vedesi Lookman e Leoni). Il Fenerbahce presto potrebbe passare all’azione e mettere sul piatto circa 20 milioni tra parte fissa e bonus, proposta economica però che non andrebbe a soddisfare le richieste dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è irremovibile per Calhanoglu e per privarsi del suo faro di centrocampo chiede circa 30 milioni di euro.

‘Calha’ all’inizio della prossima settimana terminerà le vacanze ed è atteso ad Appiano Gentile per iniziare la nuova stagione, ma intanto il suo futuro resta in bilico.