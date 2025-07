Inter, è già ai saluti: ritorno clamoroso

Svolta in ottica mercato in casa nerazzurra: per il giocatore si profila un ritorno che avrebbe dell’incredibile

Ademola Lookman è il nome fatto dall’Inter per l’attacco. Piero Ausilio ha parlato chiaro: il nigeriano dell’Atalanta rappresenta la priorità per il club meneghino, anche se convincere gli orobici non sarà facile.

Lookman sarebbe il secondo acquisto nel reparto offensivo per quanto riguarda l’Inter dopo l’arrivo di Bonny. Un nuovo innesto necessario visto che sia Arnautovic che Correa hanno fatto le valigie, ma anche perché servono valide alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Alternativa che l’Inter pensava di aver trovato la scorsa estate in Mehdi Taremi, ma l’iraniano è stato uno dei grandi bocciati al termine della stagione.

Arrivato a parametro zero dal Porto, Taremi ha siglato solo tre reti in stagione nel complesso, di cui due su rigore. Numeri impietosi per un centravanti che doveva garantire gol importanti e che nelle ultime cinque stagioni era sempre riuscito ad andare in doppia cifra complessiva.

Inter, Taremi può tornare al Porto

Una prima annata deludente per Taremi, che ha portato l’Inter a considerare ogni offerta per il calciatore. E un’offerta, in questo senso, potrebbe arrivare proprio dal Porto.

Il club portoghese è alla ricerca di innesti in attacco e starebbe pensando di riportare l’iraniano in terra lusitana. Lo riferisce il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, che sottolinea come il Porto stia seriamente pensando al ritorno dell’attaccante. I primi contatti si sarebbero già verificati, con alcuni intermediari che avrebbero contattato l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di un ritorno.

Ora spetterà al Porto fare la prossima mossa e decidere se bussare alla porta dell’Inter per portare Taremi nuovamente in Portogallo. Da parte dei nerazzurri, come detto, la porta resta aperta per ascoltare ogni tipo di proposta: Taremi è infatti uno dei giocatori nella lista dei cedibili di Marotta e Ausilio.