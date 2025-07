In prestito, ma non alla Juventus: svolta per Endrick

Per i torinesi, sfuma l’arrivo dell’attaccante brasiliano: nuova destinazione per il giocatore del Real

Diversi i fronti su cui è impegnata sul mercato la Juventus, come sappiamo, con Comolli che cerca di costruire la squadra più competitiva possibile da consegnare a Tudor. Tra le trattative effettivamente in corso e le suggestioni, i bianconeri hanno ambizioni di salire decisamente di livello, per tornare a puntare in alto sia in Italia che in Europa.

Tra i potenziali nomi per l’attacco per la Juventus, abbiamo parlato anche di Endrick. Il brasiliano non ha convinto particolarmente Xabi Alonso, fino a questo momento, e la sensazione è che il Real Madrid possa effettivamente darlo via in prestito per fargli accumulare maggiore esperienza altrove. Ma a quanto pare, i bianconeri sono tagliati fuori. C’è un’altra destinazione in mente per il giocatore.

Niente Juventus per Endrick: si fa avanti il Marsiglia

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, infatti, l’idea che si starebbe facendo concreta sarebbe quella che può portare Endrick al Marsiglia.

Il club francese è molto interessato, De Zerbi avrebbe a disposizione un talento dal notevole potenziale da poter sfruttare per la prossima stagione. Il verdetto definitivo verrà comunque emesso a seguito di un confronto diretto tra Xabi Alonso e il giocatore. Che, va detto, al momento è fermo ai box per infortunio alla coscia dopo il Mondiale per Club e ci resterà ancora per circa sei settimane.