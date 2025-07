Sei più uno: i sette colpi che ribaltano la Juventus

La Juventus di Igor Tudor e Damien Comolli si prepara alla rivoluzione in questa estate di calciomercato ed occhio alla rivoluzione. Tutti i dettagli

Mancano ancora sette settimane alla chiusura del calciomercato estivo e la Juventus ha in mente di fare altri sette acquisti dopo il super colpo a parametro zero Jonathan David. Ovviamente a fronte di diverse cessioni tra i tanti bianconeri ancora in bilico.

In porta, ad esempio, servirà un nuovo secondo, visto che Perin spinge per andare a giocare altrove e ritrovare un posto da titolare. In questo senso, si valutano i profili di Caprile del Cagliari e Falcone del Lecce. In difesa serve invece un centrale: piace Leoni del Parma, ma Inter e Milan sono davanti, così come Balerdi e Araujo.

Poi un terzino destro: attenzione a Dodò della Fiorentina e Clauss del Nizza, ma anche un jolly che possa giocare al centro o a sinistra come Hancko o Piquerez che sono già finiti sul taccuino di Comolli e della nuova dirigenza bianconera. A centrocampo la Juve è abbastanza coperta, ci sarà al massimo un nuovo arrivo tra Xhaka e Bissouma, con Ndidi come opzione low cost. Poi c’è la questione attacco, come spiegato nel nostro nuovo video pubblicato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, i sette colpi per Tudor

Davanti, dopo David, la Juventus cerca altri due innesti: un esterno offensivo se non viene confermato Conceicao, con le piste Sancho e Adeyemi da tenere d’occhio, ed un altro bomber da affiancare a Jonathan David.

L’obiettivo rimane quello di strappare un altro prestito al Paris Saint-Germain per Kolo Muani, mentre la suggestione è prendere Endrick dal Real Madrid con la stessa formula. In ogni caso, la Juve si prepara ad un’altra estate piuttosto movimentata e ricca di colpi e soprattutto colpi di scena. Staremo a vedere.