Calciomercato, rescissione con il Real: firma a zero

Il talentuoso giocatore del Real Madrid ha vissuto già un’esperienza in prestito in Serie A. Ora può dire addio a titolo definitivo: arriva la rescissione, l’affare a sorpresa

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Saranno ore frenetiche in casa Real per conoscere il futuro del giovane talento brasiliano: è pronto a fare le valigie per rescindere subito il suo contratto. Già conosce molto bene la Serie A dopo la sua avventura in prestito: ecco la nuova occasione a centrocampo per anticipare la concorrenza con la firma a zero. Un intreccio suggestivo di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: scopriamo gli ultimi dettagli provenienti dalla Spagna con la possibile avventura in Italia.

Calciomercato, nuova occasione in casa Real: l’affare a zero

Una nuova avventura a sorpresa nel campionato italiano dopo l’avventura in prestito al Frosinone. Una voglia pazzesca per continuare a sperare in vista della prossima stagione: ecco l’affare.

Come svelato dal portale spagnolo, Fichajes, Reinier Jesus è pronto a dire addio a titolo definitivo dal Real Madrid. Non ha mai fatto l’esordio in Prima squadra dopo il suo arrivo dal Flamengo per circa 30 milioni di euro nel 2020. All’età di 23 anni può firmare a zero pensando alla rescissione immediata con i blancos.

Tanti prestiti, uno anche in Italia al Frosinone, ma ora potrebbe essere un’occasione da cogliere al volo a centrocampo. Tante big italiane sono alla ricerca di validi profili in vista della prossima stagione: come svelato dal quotidiano spagnolo, As, il Real Madrid sta pensando alla rescissione del suo contratto. Sarebbe dovuto diventare una stella a livello internazionale, ma ora dovrà trovare in tempi brevi una nuova squadra.

Dal Torino alla Lazio, tanti club italiani sono sempre molto attivi per nuovi affari low cost. Reinier è pronto a vivere subito una nuova avventura nel calcio che conta per mettere in mostra tutto il suo talento. Il talento brasiliano non è riuscito a trovare una squadra che ha puntato totalmente sulle sue qualità: a breve potrebbe arrivare la rescissione contrattuale per firmare a zero il suo contratto.

Nell’ultima stagione è stato protagonista in prestito al Granada dove ha collezionato ben 25 presenze condite da una sola rete. Il talento brasiliano è voglioso di nuove sfide anche in Italia: una nuova soluzione immediata per sognare in grande. Ormai ci siamo per l’avventura in Serie A.