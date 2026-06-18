Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, scelto l’erede di Bastoni: arriva da un’altra big di Serie A

Foto dell'autore

Nerazzurri sempre in prima fila sul mercato in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe prendere il posto del centrale della Nazionale italiana. 

Il calciomercato Inter è già entrato nel vivo e presto potrebbe riservare altre grandi sorprese, soprattutto in caso di addio di pezzi pregiati della rosa a disposizione di Chivu. Uno di questi è sicuramente Alessandro Bastoni, oggetto dei desideri di José Mourinho che vuole portarlo a tutti i costi al Real Madrid l’anno prossimo.

Evan Ndicka esulta dopo un gol
Ndicka (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ma chi prenderebbe il posto di Bastoni in caso di cessione al Real? Il principale indiziato – stando a quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è Obite Evan Ndicka, classe ’99 francese naturalizzato ivoriano in orza alla Roma.

Gian Piero Gasperini vuole assolutamente trattenere il 26enne originario di Parigi, ma di fronte a un’offerta importante le cose potrebbero cambiare: per 30-35 milioni di euro, insomma, Ndicka potrebbe davvero salutare la Roma in estate e indossare la casacca dell’Inter.

 

5280

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU