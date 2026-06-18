Inter, scelto l’erede di Bastoni: arriva da un’altra big di Serie A

Nerazzurri sempre in prima fila sul mercato in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe prendere il posto del centrale della Nazionale italiana.
Il calciomercato Inter è già entrato nel vivo e presto potrebbe riservare altre grandi sorprese, soprattutto in caso di addio di pezzi pregiati della rosa a disposizione di Chivu. Uno di questi è sicuramente Alessandro Bastoni, oggetto dei desideri di José Mourinho che vuole portarlo a tutti i costi al Real Madrid l’anno prossimo.
Ma chi prenderebbe il posto di Bastoni in caso di cessione al Real? Il principale indiziato – stando a quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – è Obite Evan Ndicka, classe ’99 francese naturalizzato ivoriano in orza alla Roma.
Gian Piero Gasperini vuole assolutamente trattenere il 26enne originario di Parigi, ma di fronte a un’offerta importante le cose potrebbero cambiare: per 30-35 milioni di euro, insomma, Ndicka potrebbe davvero salutare la Roma in estate e indossare la casacca dell’Inter.