Calciomercato, blitz in Portogallo: svolta per la diga di centrocampo

Un nuovo intreccio a centrocampo in Serie A per un nuovo affare dal Portogallo. Scopriamo il dettaglio a sorpresa: vuole andare via subito

Una nuova occasione di calciomercato proveniente dal Portogallo per un nuovo colpo a sorpresa. Affare suggestivo per allestire una rosa sempre più competitiva in vista del futuro. Scopriamo subito l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione.

Le big italiane sono sempre al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Un nuovo momento decisivo per sognare in grande: spunta la nuova occasione di mercato per rinforzare il centrocampo del futuro. Tutto può cambiare nei prossimi giorni con la notizia arrivata pochi minuti fa proprio dal Portogallo. Una novità assoluta per mettere a segno subito un nuovo colpo a centrocampo: saranno ore decisive per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata.

Calciomercato, nuova svolta dal Portogallo: arriva dal Benfica

Una nuova idea interessante per ambire a grandi palcoscenici per un nuovo colpo dal Portogallo. Può vantare anche una grande esperienza a livello internazionale nonostante i 25 anni già compiuti: ecco la nuova destinazione in ottica futura.

Come svelato dall’emittente portoghese Cnn, il centrocampista del Benfica Florentino Luis è pronto a dire addio al club lusitano. Juventus e Milan sono sempre alla ricerca di un valido innesto per rinforzare la zona mediana: una nuova occasione di mercato da cogliere al volo in vista della prossima stagione. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare a centrocampo molto ambito dalle big italiane.

Il giocatore classe 1999 non vede l’ora di sbarcare in Serie A per iniziare così una nuova avventura nel campionato italiano. Una nuova svolta suggestiva per ambire a grandi palcoscenici: in passato è stato accostato anche al Napoli che ha virato poi su altri obiettivi di mercato.

Florentino Luis non vede l’ora di cambiare aria per firmare subito il suo nuovo contratto. Secondo quanto riportato dal Portogallo, la sua storia d’amore con il Benfica è arrivata ai titoli di coda. Una nuova occasione suggestiva per chiudere subito per il nuovo colpo tanto ambito. Un profilo di caratura internazionale per essere protagonista subito in Serie A: Juventus e Milan sono sempre alla ricerca di nuovi innesti di qualità.

Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare nel campionato italiano. Ore frenetiche per arrivaer alla fumata bianca dell’operazione in Italia.