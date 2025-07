Juve: Douglas Luiz vicino all’addio, il nuovo ds porta l’erede

Il futuro del centrocampista è sempre più vicino alla partenza e per la sostituzione si guarda magari anche al nuovo direttore sportivo. I dettagli

La Juventus è pronta a dire addio a Douglas Luiz. Secondo le informazioni di Team Talk, l’Everton sembra essere intenzionato a mettere una proposta complessiva da 35 milioni di euro per il centrocampista brasiliano. La Vecchia Signora punta a guadagnare leggermente di più con i bonus, ma alla fine potrebbe ragionare sulla possibilità di dare il via libera a queste cifre. E per la sostituzione si apre una strada che porta in Portogallo.

Secondo le ultime informazioni, il nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare proprio dal Benfica e questo dovrebbe portare la Juventus a sondare il terreno per un calciatore del club lusitano. Hjulmand resta comunque una possibilità visto che lo Sporting è in trattativa per Alberto Costa. Attenzione, però, alla possibilità di andare su un profilo differente, ma che resta un nome ormai da tempo sulla lista della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus: via Douglas Luiz, il sostituto dal Portogallo

Nonostante il forte interesse del West Ham, l’Everton ha intenzione di chiudere nel minor tempo possibile la trattativa per Douglas Luiz. Si parla di una proposta da 35 milioni bonus compresi. La Juventus vorrebbe una cifra simile con i secondi esclusi, ma sono in corso comunque i ragionamenti e presto si capirà se andare a definire l’operazione.

Intanto, però, la Juventus continua a ragionare sul sostituto. Il nome di Hjulmand è quello in pole position, ma attenzione anche al profilo di Florentino Luis. Comolli starebbe ragionando su Braz, dirigente del Benfica, come direttore sportivo e il suo arrivo aprirebbe alla possibilità di andare a chiudere una operazione simile. Per il momento si è comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capre meglio cosa potrà succedere in futuro.

Di certo Florentino Luis non è un nome nuovo di calciomercato per la Juventus. I bianconeri lo hanno già sondato in passato senza, però, affondare il colpo con il Benfica. Ora la partenza di Douglas Luiz potrebbe davvero aprire le porte ad un suo approdo alla corte di Tudor soprattutto se si punterà su Braz come direttore sportivo.

Mercato Juve: Florentino Luis resta un obiettivo

Florentino Luis resta un obiettivo di calciomercato della Juventus. La partenza di Douglas Luiz potrebbe consentire di chiudere una operazione simile.

Vedremo come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane. Ma la pista Florentino Luiz alla Juventus è da seguire con attenzione nel corso di questo calciomercato.