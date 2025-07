Inter e Juve, cala il sipario: arriva la fumata rossonera

I nerazzurri e i bianconeri devono definitivamente tirare i remi in barca: i giochi sono chiusi, la scelta rimescola tutto

Entrato nella sua fase più calda, il mercato della Juventus potrebbe vivere nuovi interessanti colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Sia in entrata che in uscita, infatti, i bianconeri stanno provando a perfezionare quelle operazioni da tempo in cantiere alle quali, però, manca ancora l’ultimo strappo prima del gong definitivo.

Tra queste, impossibile non menzionare la lunga telenovela riguardante Jadon Sancho, mai così vicino a vestire la maglia della ‘Vecchia Signora’. Sistemata la questione esterni, Comolli è chiamato poi a risolvere in tutti i suoi aspetti il nodo riguardante l’attacco, dove la situazione Vlahovic resta un rebus ancora tutto da sciogliere, senza trascurare la mediana. Tra i profili accostati in tempi e in modi diversi alla Juventus – come rivelato in più di una circostanza – vi sono diversi centrocampisti abili in fase di costruzione e in grado di dare ritmo alla manovra.

Caratteristiche che ad esempio hanno fatto di Granit Xhaka un profilo internazionale a tutti i livelli; anche per questo il possibile addio del metronomo elvetico al Bayer Leverkusen aveva fatto drizzare le antenne alle squadre alla ricerca di un calciatore in grado di assumersi con decisione e consapevolezza importanti responsabilità in fase di impostazione.

Calciomercato Juventus e Inter, salta il trasferimento di Xhaka in Arabia: svelato il suo nuovo club

Accostato prima al Milan, poi alla Juventus e infine all’Inter, per Xhaka sembrava potersi stagliare in maniera definitiva l’ipotesi Arabia Saudita, con il Neom pronto a ricoprire d’oro l’ex centrocampista dell‘Arsenal. Quando tutto lasciava presagire un epilogo per certi aspetti tracciato nelle sue linee essenziali, però, un vero e proprio colpo di coda ha contribuito a cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riferito da Sacha Tavolieri, infatti, nonostante l’interessamento dei vari club che hanno provato ad avvicinare il suo entourage per capire i margini di manovra, Xhaka avrebbe alla fine deciso di continuare la sua esperienza Bayer Leverkusen. Più nello specifico, alla base della scelta del ragazzo ci sarebbero infatti le valutazioni della famiglia che faticherebbe a prendere in considerazione determinati tipi di soluzioni. Ragion per cui, a meno di nuove sterzate a sorpresa, Xhaka dovrebbe restare almeno per un altro anno al Bayer, club al quale è legato, non dimentichiamolo, da un contratto in scadenza nel 2028. Mai caldissima, l’ipotesi Serie A può dunque restare solo sullo sfondo.