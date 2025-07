Inter, doppio colpo dalla Juventus: tutte le cifre del maxi affare

Il club nerazzurro guarda anche in casa Juve per accontentare il tecnico Chivu: la strategia di Marotta e Ausilio è chiara

L’Inter spinge per Ademola Lookman e fa sul serio per l’attaccante nigeriano come confermato dal Ds Ausilio. Il Pallone d’Oro africano è il grande colpo richiesto da Chivu per formare un tridente da sogno con Thuram e capitan Lautaro Martinez.

La prima offerta da 40 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto non è andata a buon fine, con il club vicecampione d’Europa che è pronta però al rilancio forte anche della volontà di Lookman di sposare il progetto interista.

Il 27enne nigeriano ha trovato un accordo di massima con l’Inter per un ingaggio fino al 2030 a circa 5 milioni netti tra parte fissa e bonus, mettendo i nerazzurri di Milano in cima ai suoi desideri per compiere il grande salto e continuare la sua carriera.

Calciomercato Inter, la richiesta della Juve per Nico Gonzalez. E Marotta resta alla finestra per Vlahovic

L’Inter vuole chiudere la pratica in poco tempo sfruttando i buoni uffici con l’Atalanta, anche se gli orobici chiedono almeno 50 milioni di euro per dare il via libera alla cessione del proprio gioiello.

Chivu – oltre a Leoni per la difesa – ha messo Lookman tra le priorità di mercato, anche perché ha chiesto alla dirigenza un profilo offensivo per sposare un nuovo modulo e puntare sul tridente nella prossima stagione. Così, se dovesse fallire l’assalto all’attaccante nigeriano, un altro nome che stuzzica l’Inter è Nico Gonzalez, esubero di lusso alla Juventus come quel Dusan Vlahovic che Marotta ha sondato per l’estate 2026 in caso di permanenza da separato in casa alla Continassa.

I dirigenti di Viale della Liberazione hanno avuto dei contatti con l’entourage dell’argentino e potrebbero mettere sul piatto 20 milioni tra prestito oneroso e diritto (o obbligo) di riscatto. La Juve però ha altre intenzioni per Nico Gonzalez: i bianconeri puntano a cedere a titolo definitivo l’ex Fiorentina, valutando tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sul nazionale albiceleste ci sono anche le sirene dall’Arabia Saudita e l’interesse dell’Atalanta.