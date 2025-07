Calciomercato, svolta per Vlahovic: l’affare grazie ad Osimhen

Dusan Vlahovic è pronto ad iniziare una nuova avventura lontano da Torino. Osimhen può sbloccare subito l’affare in ottica futura: la verità nel dettaglio

Saranno ore frenetiche in casa bianconera per ambire a grandi palcoscenici. Dopo la delusione al Mondiale per Club, Tudor ha chiesto subito nuovi rinforzi di spessore internazionale. Un nuovo intreccio grazie all’accordo per Osimhen: scopriamo la verità per la prossima operazione di calciomercato.

La dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Tudor. Un momento decisivo per arrivare subito ai nuovi innesti di qualità, ma occhio alla cessione immediata di Dusan Vlahovic. Accostato anche al Milan, il suo futuro sarà altrove anche grazie al colpo del Galatasaray per Osimhen. Saranno ore frenetiche per chiudere subito per il nuovo intreccio di calciomercato: scopriamo subito i nuovi dettagli per la futura operazione.

Il dg Comolli è scatenato anche sul fronte calciomercato per nuovi acquisti di qualità. Un nuovo affare per svoltare subito in campo internazionale: Vlahovic non ha intenzione di continuare ad aspettare. L’ostacolo è rappresentato soltanto dal suo ricco ingaggio: ecco la nuova soluzione dopo l’avventura alla Juventus.

Calciomercato Juve, sprint per il nuovo affare Vlahovic: la decisione

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Dusan Vlahovic è pronto a volare in Turchia per firmare il suo contratto con il Fenerbahce. L’affare del Galatasaray per Victor Osimhen spingerà così la dirigenza della squadra di Mourinho a chiudere subito per il nuovo innesto di qualità in attacco.

L’attaccante serbo, classe 2000, ha tanta voglia di rivalsa dopo alcune stagioni deludenti in maglia bianconera. Ora potrebbe iniziare così una nuova avventura a sorpresa per un duello a distanza proprio con Osimhen. Ecco la decisione definitiva per rinforzare il reparto offensivo di Mourinho.

Tante big italiane ed europee hanno chiesto informazioni sull’attaccante della Juventus che non vede l’ora di svoltare definitivamente. Ora la sua destinazione potrebbe essere in Turchia per una nuova firma immediata. Vlahovic è pronto a tornare a segnare gol decisivi anche in campo internazionale.

Una nuova soluzione immediata per continuare a sognare in grande. L’attaccante serbo è pronto a firmare il suo nuovo contratto in Turchia: Mourinho non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte per iniziare una nuova avventura. Saranno giorni decisivi per arrivare alla fumata bianca per il colpo targato Dusan Vlahovic. Tutto grazie a Victor Osimhen pronto a salutare Napoli a titolo definitivo proprio nelle prossime ore.