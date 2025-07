Blitz improvviso: c’è l’incontro per la firma di Vlahovic

La Juventus sta cercando in tutti i modi di liberarsi del centravanti serbo, in scadenza tra un anno. L’interesse del Milan e la pista Inter per il 2026

C’è l’incontro per la firma di Dusan Vlahovic, che la Juventus vuole mandare via per disfarsi una volta per tutto dell’ingombrante ingaggio da 12 milioni e dei costi accessori.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza dell’ipotesi Milan, dove ritroverebbe quel Massimiliano Allegri che lo ha già allenato a Torino. Tare è un estimatore del serbo e i rossoneri sono più che mai vigili qualora il classe 2000 dovesse davvero risolvere il contratto.

C’è chi pensa, però, che Vlahovic punti ad andarsene gratis tra un anno, ovvero quando scadrà il suo attuale accordo con la società di Exor.

In tal senso massima attenzione all’Inter, cioè a Beppe Marotta che è un autentico specialista di operazioni a costo zero di questa portata, anche se l’avvento di Oaktree ha un po’ limitato le spese nerazzurre quanto a ingaggi e commissioni.

“Su Vlahovic c’è l’ombra di Marotta e dei nerazzurri vice campioni d’Europa, che punterebbero così ad acquisire le prestazioni dell’ex Fiorentina a parametro zero tra dodici mesi. Come appreso da Calciomercato.it ci sono già stati dei contatti con la dirigenza interista…“, ha scritto il nostro Giorgio Musso.

Vlahovic, dalla Turchia: incontro col Fenerbahce

Vlahovic vorrebbe rimanere ad alti livelli, con la permanenza in Italia in cima alle preferenze. Dalla Turchia, però, rimbalza una notizia che ha del clamoroso. Secondo il collega turco Ersin Albayrak di ‘Kartal Record’, sul bomber di Belgrado è ripiombato il Fenerbahce di José Mourinho.

Mesi e settimane fa Vlahovic aveva respinto l’assalto del club turco, a quanto pare tornato alla carica. Stando ad Albayrak, “I dirigenti del Fenerbahce sono attualmente in trattativa con Dušan Vlahovic a Bodrum”, perla dell’Egeo e meta vacanziera e non solo molto ambita.