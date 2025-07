Si sblocca la cessione: il nuovo difensore viene strappato al Milan

Il Milan era da tempo sulle tracce del difensore, che alla fine sbarcherà in Serie A ma non per vestire la maglia rossonera.

Stando alle ultime notizie, infatti, un’altra grande del campionato italiano avrebbe messo gli occhi sul giocatore, registrando anche degli importanti passi in avanti verso di lui nella tarda serata di ieri. Ovviamente è ancora presto per parlare di fumata bianca, ma le cose potrebbero definitivamente sbloccarsi già nel corso del weekend grazie ad un’importante cessione sulla quale la dirigenza starebbe lavorando da settimane.

La cessione sblocca l’affare in difesa

Per un difensore che esce c’è sempre un difensore che entra. La più antica delle strategie di Adriano Galliani è diventata caposaldo del calciomercato di una grande di Serie A, che fatta eccezione per qualche colpo di lusso si starebbe muovendo in questo modo perché consapevole di avere una rosa già pronta e competitiva per la prossima stagione.

Uno dei pilastri della formazione titolare ha però cominciato ad avvertire il classico mal di pancia che sa di cessione. Per evitare di forzare la presa e trattenere in rosa un calciatore scontento, la dirigenza ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in questo calciomercato, a patto che però le venisse presentata un’offerta adeguata al suo valore. Per il momento ancora nulla né di concreto né tanto meno di convincente, ma si tratterebbe comunque essere di una questione di giorni, motivo per il quale la società avrebbe anche già individuato il profilo sul quale andare ad investire per sostituirlo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il Bologna potrebbe privarsi di John Lucumi e rimpiazzarlo con Lilian Brassier, difensore francese classe 1999 che in passato è stato seguito con molta insistenza ed attenzione anche dal Milan, oggi completamente fuori dalla corsa al centrale dello Stade Rennes.

10MLN per il nuovo difensore: i dettagli

Lilian Brassier potrebbe essere l’erede di John Lucumi al Bologna. Il francese per caratteristiche ricorda molto il colombiano, ed è forse questo quello che starebbe portando il direttore sportivo Giovanni Sartori a prendere seriamente in considerazione la sua candidatura. Allo stesso tempo, però, bisogna ammettere che il classe 1999 è un calciatore da recuperare dopo le ultime annate complicate, ma le qualità non mancano, devono solo essere rispolverate.

Definita l’uscita di Lucumi, il Bologna si dedicherà a quest’operazione, che stando a dati Transfermarkt potrebbe necessitare di un esborso economico alla fine contenuto, di almeno 10 milioni di euro. Se le cose con lo Stade Rennes per Brassier non dovessero andare secondo i piani, il Bologna vedrebbe in Otavio del Porto l’alternativa ideale sulla quale andare a puntare per rinforzare la difesa di Vincenzo Italiano.