Milan, piano B a Jashari: sconto per il venezuelano dalla Liga

Il Milan si sta muovendo per un innesto che arriva dalla Liga per regalare un centrocampista di alto livello per Massimiliano Allegri. Si tratta di un calciatore che può essere perfetto per il progetto tecnico. C’è lo sconto sulla clausola.

Per i rossoneri sono giorni a dir poco importanti in sede di calciomercato, dal momento che adesso la tifoseria, dopo cessioni e passaggi a vuoto rumorosi e dolorosi, si aspetta degli innesti di alto livello. Da questo punto di vista, le urgenze in senso assoluto che sta inseguendo Igli Tare sono sostanzialmente tre: un terzino destro, un terzino sinistro ed un centrocampista che possa completare il quadro, come si suole dire, dopo gli arrivi di Ricci e di Luka Modric. Proprio per quanto riguarda gli innesti in mezzo al campo, ci sono degli importanti aggiornamenti da rispettare.

Allegri sta mentendo bassa la tensione, come è normale che sia, ma è ovviamente quello che più si aspetta di avere nuovi profili a disposizione. Viste le difficoltà per arrivare a Jashari, a quanto pare il Milan si sta muovendo per un nuovo innesto in mediana e che può essere una opzione davvero di estremo interesse. Può arrivare addirittura con uno sconto importante rispetto al valore della clausola rescissoria che è prevista nel suo contratto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista, dal momento che possono essere dei risvolti significativi in tal senso.

Milan, dalla Spagna il nuovo centrocampista: c’è anche il Napoli

Oltre ai due innesti già arrivati, Allegri si aspetta un terzo calciatore in mezzo al campo. Non si sblocca, a quanto pare, Jashari e per questo a quanto pare il Milan guarda con interesse in Spagna. Secondo quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, i rossoneri hanno messo nel mirino Yangel Herrera, forte e dinamico centrocampista venezuelano di proprietà del Girona e che può arrivare agli ordini di Massimiliano Allegri a condizioni super vantaggiose. Si tratta di un calciatore che ha una grande esperienza maturata tra Liga spagnola e, prima ancora, MLS.

Il Girona ha bisogno di cedere un calciatore per poter finanziare il mercato in entrata e, complice il problema di Miguel Gutierrez che lo rende difficile da cedere, può pensare di fare uno sconto per Yangel Herrera rispetto alla clausola rescissoria. Quest’ultima è di importo pari a 30 milioni di euro, ma gli spagnoli pare, secondo AS, siano disponibili addirittura a scendere alla metà. Si tratta di un profilo che per caratteristiche si può sposare perfettamente con il progetto del Milan, anche in termini economici oltre che tecnici.

Sulle sue tracce, secondo Fichajes.net, ci sarebbe anche il Napoli, per il quale però il sesto centrocampista sarà un colpo da piazzare per la fine del mercato. Per questo ci sono i margini per un anticipo. Nel frattempo, per il Milan si avvicina sempre più Pubill.