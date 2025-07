Roma, ecco il primo colpo: El Aynaoui in arrivo. Come cambia la situazione Rios | CM.IT

Il club giallorosso investirà 25 milioni per il marocchino del Lens. Il suo arrivo non esclude quello del colombiano del Palmeiras, le ultime di Calciomercato.it

La Roma mette a segno il primo colpo dell’estate ed è forse quello meno atteso rispetto a qualche giorno fa. Neil El Aynaoui sta per diventare un nuovo calciatore giallorosso. Una trattativa che ha vissuto l’accelerata definitiva in queste ultime ore, piazzata anche a causa delle difficoltà per arrivare a Rios.

Il marocchino classe 2001 arriverà per un’operazione totale di 25 milioni di euro, divisi tra 23 di parte fissa più 2 di bonus. Il giocatore del Lens arriverà domani nella capitale, anche se in mezzo al malumore della piazza che si aspettava il colombiano dopo questo lungo tira e molla.

Tanto che sui social a El Aynaoui sono arrivati diversi commenti e insulti in questo senso che lo hanno costretto a chiudere la sezione dedicata sul proprio profilo.

Prima ancora di arrivare. In teoria, però, l’arrivo del centrocampista dal Lens -da quanto filtra – non escluderebbe anche quello di Rios dal Palmeiras, per cui manca ancora l’accordo definitivo col club brasiliano (e non solo). Anche perché i due hanno caratteristiche molto diverse e quindi complementari.

Il colombiano resta però una pista complicata, il Verdao continua a chiedere 30 milioni di euro garantiti. Una cifra (e modalità) che la Roma non ha ancora toccato. E per il colombiano resta anche la concorrenza che osserva interessata.

Non solo Rios, la Roma non molla Wesley: trattativa calda anche per Ferguson

Nel frattempo sta provando a strappare il sì del Flamengo per Wesley, per cui invece la Roma è nettamente avanti senza particolari insidie attorno a lei. Si tratterà ad oltranza.

#Roma, per #Wesley continua a non esserci una vera concorrenza. I giallorossi sono più vicini all’esterno brasiliano, unico nome richiesto da #Gasperini per la corsia di destra. Si tratta ad oltranza per arrivare in tempi rapidi ad una chiusura#calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 17, 2025

E nella lista di Gasperini ci sono ancora tante altre caselle da riempire, dal difensore (su Ghilardi si sta provando a limare la richieste del Verona) al secondo portiere e un altro attaccante, magari uno di piede destro. Oltre ovviamente a Evan Ferguson, che resta una trattativa calda.