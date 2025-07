Pubill, controlli in Spagna col Milan presente: ecco cosa filtra

L’operazione con l’Almeria potrebbe chiudersi questo weekend. Le ultime

In questi giorni e ore il Milan è impegnato per il rafforzamento delle corsie esterne. A sinistra il nome ora in pole è quello di Estupinan del Brighton: è aumentata la fiducia del club rossonero, con Mendes al lavoro per abbassare le richieste degli inglesi che si assestano sui 23 milioni di euro.

Dalla fascia sinistra a quella di destra, col Milan che potrebbe chiudere l’affare Pubill entro il weekend considerata la distanza con lo Strasburgo per Doue.

Il terzino spagnolo dell’Almeria (Liga2) si avvicina sempre di più al Milan. Oggi Pubill ha svolto dei controlli in Spagna con l’autorizzazione dello stesso club spagnolo e alla presenza di alcuni componenti dello staff medico rossonero.

Il Milan ha voluto accertarsi circa le condizioni fisiche del calciatore, che quasi due anni fa si è operato al ginocchio. Stando a quanto filtra, i test sono stati positivi. La valutazione di Pubill è sui 15 milioni di euro, ora l’operazione può viaggiare verso il traguardo con un ostacolo in meno.