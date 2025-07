Milan, Guardiola lo mette alla porta: affare low cost dal City

Per il Milan sono momenti a dir poco caldi e decisivi ed in sede di calciomercato arriva adesso una svolta importante. Guardiola, infatti, ha messo alla porta un calciatore che può essere estremamente funzionale al progetto di Max Allegri.

Non c’è certo l’entusiasmo dilagante di un tempo in casa rossonera, dal momento che il finale della scorsa stagione a dir poco deludente e burrascoso e, per di più, un calciomercato che per ora ha portato a più addii che innesti sono un macigno pesante. Soprattutto se si considera che, seppur in contesti differenti, sono andati via due calciatori fondamentali di questa squadra. Stiamo parlando, ovviamente, di Theo Hernandez e di Reijnders. Non a caso, le priorità su cui Tare sta lavorando sono sostanzialmente due in questi giorni.

In primo luogo si vuole individuare un terzino sinistro dal momento che da quelle parti c’è letteralmente il vuoto. In seconda istanza, serve ancora un centrocampista dopo gli arrivi di Luka Modric e di Samuele Ricci. E la strada che porta ad Ardon Jashari si sta facendo in salita come non mai. Adesso, però, per il Milan arriva una ghiotta occasione direttamente dal Manchester City. Il tecnico Pep Guardiola, infatti, ha collocato di fatto fuori dal progetto un calciatore che può essere funzionale al progetto che hanno in mente Tare ed Allegri e può arrivare a basso costo.

Il Milan guarda in casa Manchester City: nome nuovo per Allegri

Mentre per la fascia sinistra il nome nuovo è quello di Estupinan, i rossoneri devono risolvere anche la questione del laterale di difesa di destra. Al momento, infatti, ci sono solo Alex Jimenez e l’adattato Saelemaekers. Qualcuno arriverà. Piace Pubill, ma i costi sono importanti. Per questo ci sono da registrare delle novità. Stando a quanto raccontato dal giornalista Andrea Longoni sul proprio profilo X, infatti, al Milan è stato proposto per la fascia destra il nome di Issa Kaborè, di proprietà del Manchester City ma in uscita dallo spogliatoio di Guardiola.

Non è la prima volta che questo calciatore viene accostato al Milan ed è un giocatore di grande spinta, che può essere anche proposto come esterno di centrocampo. Nella scorsa stagione è stato in prestito prima al Benfica, dove ha faticato, e poi al Werder Brema, dove invece ha trovato maggiore continuità.

Complessivamente ha messo insieme 16 partite fornendo 2 assist. Kaborè è un classe 2001 del Burkina Faso e può essere un innesto come rincalzo sulla destra dietro Alex Jimenez interessante ed a prezzi contenuti per il Milan. Altro aspetto da non sottovalutare è il seguente: fa parte del team Raiola, che da sempre ha ottimi rapporti con i rossoneri.