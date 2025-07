Juve: scaricato dal PSG, lo prende Comolli

I bianconeri potrebbero perdere Alberto Costa in questo calciomercato e per l’erede gli occhi sono puntati in casa PSG: Luis Enrique gli ha dato il benservito

È un calciomercato della Juventus in continuo aggiornamento e diverso rispetto a quanto immaginato in un primo momento. Le idee erano leggermente differenti, ma durante le settimane le strategie sono cambiate considerate anche le offerte arrivate per Alberto Costa. Il portoghese è sempre più vicino al ritorno in patria e per la sostituzione il club bianconero continua a guardare con attenzione in Francia.

La presenza di Comolli e Modesto consente di avere un occhio di riguardo alla Ligue 1 e non è da escludere che si possa fare una operazione con il PSG. Secondo le informazioni de L’Equipe, Luis Enrique ha dato il benservito ad un giocatore in questo calciomercato e quindi la Juventus potrebbe fare un tentativo per sbloccare l’affare e regalare il rinforzo a Tudor in davvero poco tempo.

Calciomercato Juventus: affare con il PSG, via libera di Luis Enrique

La Juventus è alla ricerca di rinforzi viste le uscite non preventivate in un primo momento. Fra i calciatori con la valigia che non erano in programma c’è Alberto Costa. Lo Sporting Lisbona continua a spingere e la trattativa potrebbe decollare a breve visto che Hujlmand è un obiettivo concreto per quanto riguarda i bianconeri.

Una partenza che costringerà la Juventus a dover andare a prendere un esterno destro e attenzione al nome di Mukiele. Il francese non rientra nei piani del PSG e in questo calciomercato cambierà squadra. I bianconeri un tentativo lo si potrebbe fare per capire la fattibilità dell’operazione. Comolli e Modesto lo sconoscono molto bene e sono pronti a portarlo alla corte di Tudor. Il giocatore può essere anche utilizzato da centrale e quindi la sua duttilità rappresenta una carta in più per portare al termine l’operazione da parte della Vecchia Signora.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi. La Juventus dovrà prima andare a cedere Alberto Costa e poi ragionerà su come sostituirlo durante il calciomercato estivo. E il nome di Mukiele è assolutamente da tenere in considerazione visto che non rientra più nei piani del PSG.

Mercato Juve: Mukiele nome nuovo a destra

Per il momento non c’è una trattativa diretta fra PSG e Juventus per Mukiele. Ma l’esterno potrebbe comunque entrare nei discorsi che le due squadre stanno facendo per Kolo Muani.

Ma si tratta di una possibilità destinata ad entrare nel vivo solo dopo la partenza di Alberto Costa. Per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.