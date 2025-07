Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo

Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, la trattativa tra la società nerazzurra e l’Atalanta avrebbe subito una brusca frenata, che a lungo andare potrebbe avere un peso specifico importante sull’esito finale. Non possiamo ancora parlare di affare completamente saltato, ma la sensazione è che per via di questo dettaglio l’Inter potrebbe abbandonare una volta e per tutte la pista che porta ad Ademola Lookman, anche perché non stiamo di certo parlando di un’operazione secondaria, ma una di quelle che occupano le prime pagine di giornali.

Salta l’arrivo di Lookman all’Inter: il motivo

L’Inter si sentiva di avere in pugno Ademola Lookman dopo il sì del calciatore. La società nerazzurra aveva anche cominciato a parlare con l’Atalanta, facendo molto leva su questo dettaglio che in operazioni del genere può decisamente fare la differenza.

Nelle ultime ore, però, qualcosa avrebbe inceppato i discorsi tra l’Inter e la Dea, e la cosa più clamorosa e che niente avrebbe a che vedere né con le richieste della società bergamasca né tanto meno con la volontà di quest’ultima di non volersi privare di un calciatore decisivo come il nigeriano. Il problema nasce da Lookman stesso, che a sorpresa potrebbe essere il principale motivo di rottura di quest’operazione.

Stando infatti a quanto riportato nella notte dal collega Matteo Moretto, Ademola Lookman si sarebbe infortunato al polpaccio dopo questi primi giorni di lavoro. Una notizia tutt’altro che da sottovalutare, anche perché il problema del nigeriano verrà rivalutato in queste ore, ma la sensazione è che possa restare fermo qualche settimana. E questo ovviamente incide nelle trattative con l’Inter, che ovviamente potrebbe compiere un importante passo indietro per evitare di investire tanto su un calciatore che ad oggi non dà garanzie fisiche a Christian Chivu.

Lookman-Inter: la situazione

L’infortunio di Ademola Lookman potrebbe giocare un ruolo determinante nelle trattative tra l’Inter e l’Atalanta. La società meneghina stava lavorando a luci spente per riuscire a convincere la Dea a lasciargli il nigeriano, ma chissà che un problema del genere non possa far saltare tutto.

La realtà è però una: l’infortunio di Lookman non sembrerebbe grave, e quindi l’Inter continuerà ad insistere per lui. Anzi, questo fastidio al polpaccio potrebbe addirittura servire un assist importante alla società nerazzurra, che di conseguenza potrebbe fare leva su questa situazione per cercare di strappare uno sconto prezzo del cartellino che l’Atalanta ha intenzione di incassare dall’uscita del suo giocatore (almeno 50 milioni di euro).