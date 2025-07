Inter, da Thuram a Lookman: “Operazione meravigliosa” | ESCLUSIVO

Da Thuram al possibile colpo Lookman, passando per la nuova gestione Chivu: le dichiarazioni in esclusiva a ‘Inter Zone’

Sono ore bollenti di calciomercato anche in casa Inter. Il club nerazzurro ha scoperto le sue carte andando all’assalto di Ademola Lookman: la trattativa con l’Atalanta, come al solito, si preannuncia piuttosto complicata, ma la dirigenza fa sul serio per regalare il super colpo a Cristian Chivu.

Del gioiello nigeriano ha parlato Gian Luca Rossi a ‘Inter Zone’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, partendo dall’arrivo di Chivu sulla panchina dei nerazzurri: “Chivu è una scommessa e un ripiego, Marotta è stato preso in contropiede. Perché l’Inter ha sempre pensato di essere più grande di Simone Inzaghi. Ma oggi se l’Inter ha competitività dal mercato, arriva dai risultati di Inzaghi”.

Retroscena, poi, anche sul mancato arrivo di Cesc Fabregas: “A me risulta che Fabregas è rimasto al Como col muso, sarebbe venuto all’Inter”. Rossi ha anche svelato che “Chivu è uno che le cose le chiede. E l’Inter si è resa conto che non essendo esperto gli deve mettere a disposizione una squadra forte e dargli una mano”.

Calciomercato Inter, Gian Luca Rossi a ‘Inter Zone’: “Lookman operazione meravigliosa”

Il noto giornalista dell’ambiente nerazzurro non ha dubbi sull’obiettivo Lookman: “L’Inter sta provando a fare un’operazione meravigliosa con Lookman. Su Thuram io me la farò sotto fino alla mattina del 2 settembre“.

Tuttavia, Rossi ha parlato così della valutazione del calciatore: “Se dicono 50 milioni di euro, gli dico grazie e arrivederci. Ma non si trascinerà come Koopmeiners“. Infine, sul nuovo corso nerazzurro il giornalista ha concluso: “Finalmente l’Inter non è obbligata a vincere, finalmente l’Inter è da quinto posto in giù. Ma non la penso così”.