Calciomercato, Carnesecchi firma con una big: arriva il sostituto

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato con Marco Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta è pronto a firmare con una big italiana: ecco il sostituto per Juric

Saranno ore calde per conoscere la prossima destinazione del portiere dell’Atalanta Carnesecchi. Una novità assoluta per arrivare così subito al nuovo sostituto in casa nerazzurra: scopriamo i nuovi dettagli in vista del futuro.

Una nuova svolta tra i pali per continuare a sognare in grande. Il nuovo portiere dell’Atalanta potrebbe sbloccare l’affare per Marco Carnesecchi pronto a fare le valigie dicendo addio al club nerazzurro. Un intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima stagione: ecco la nuova idea di calciomercato per chiudere subito il nuovo affare a sorpresa. Una mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande: tutto ruoterà intorno alla decisione di Juric per conoscere così il prossimo portiere dell’Atalanta.

Calciomercato, sprint tra i pali: arriva il sostituto di Carnesecchi

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, l’Atalanta ha espresso interesse per l’acquisto dell’esperto portiere Pau Lopez. Nella seconda parte dell’ultima stagione ha giocato con il Toluca in Messico, ma ora all’età di 30 anni è pronto a tornare in Europa con un ruolo da protagonista. Una svolta decisiva con il possibile addio di Marco Carnesecchi che continua ad essere accostato alle big italiane come Juventus ed Inter.

Al momento Pau Lopez ha rifiutato la proposta del club orobico, ma ci saranno novità importanti: occhio anche al Real Betis pronto ad avere la meglio in ottica futura. Carnesecchi non vede l’ora di essere protagonista anche in Nazionale, ma Donnarumma e Meret non mollano di un centimetro. La scuola dei portieri è davvero incredibile con tanti talenti esplosi nel calcio internazionale come Vicario che si è messo in discussione al Tottenham.

Un nuovo intreccio di calciomercato tutto da scoprire in vista della prossima stagione. Pau Lopez dovrà prendere la miglior decisione possibile per sbloccare l’affare Carnesecchi. Ormai ci siamo per l’ennesimo affare a sorpresa in casa Atalanta. L’addio di Gasperini ha sconvolto i piani della dirigenza nerazzurra che ha deciso di puntare tutto su Juric.

I prossimi giorni saranno decisivi per la nuova mossa a sorpresa tra i pali: Pau Lopez è di proprietà del Marsiglia, ma non rientra nei piani di Roberto De Zerbi. Una novità assoluta con l’addio di Carnesecchi sempre immediato.