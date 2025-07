Inter, non solo Lookman: si sblocca l’affare per il terzino

Novità importanti in casa Inter per continuare a sognare in grande. Lookman sarà il nuovo colpo in attacco, ma si sblocca l’affare per il terzino dei nerazzurri

Una nuova mossa strategica per anticipare la folta concorrenza sul talento. Si è messo in mostra in questi anni in Serie A, ma ora è pronto per firmare con una big italiana. L’Inter non vede l’ora di chiudere per il nuovo rinforzo di qualità in modo da ringiovanire la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu.

La dirigenza nerazzurra è scatenata sul fronte calciomercato. Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, vorrebbe chiudere subito per il colpo in attacco targato Ademola Lookman. Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, l’attaccante nigeriano ha raggiunto un accordo totale sui termini personali con l’Inter dopo il contatto diretto avuto oggi. L’Atalanta vuole ancora un’offerta superiore ai 40 milioni di euro che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, il nuovo terzino per Chivu: la mossa a sorpresa

Scopriamo subito il nuovo dettaglio decisivo per l’affare in casa Inter. Ecco la novità strategica per l’affare da urlo in ottica futura: ormai ci siamo per la fumata bianca.

Come svelato da Il Messaggero, Koni de Winter non vede l’ora di diventare il nuovo terzino dell’Inter. Ha rifiutato nelle ultime ore le proposte dall’Arabia Saudita visto che il suo desiderio è quello di indossare la maglia nerazzurra. Può giocare sia come laterale che come braccetto di destra in una retroguardia a cinque: il belga classe 2002 è pronto per il definitivo salto di qualità in Serie A per ambire a grandi palcoscenici.

Ha collezionato già 4 presenze in Nazionale maggiore, ma ora ha già deciso il suo futuro per continuare il percorso di crescita. Chivu ha già scelto il laterale per il futuro, ma la fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare all’annuncio ufficiale in casa nerazzurra.

Una svolta interessante per continuare a sognare in grande: l’Inter ha le idee chiare per dimenticare in fretta la disfatta in finale di Champions League. Il presidente Marotta accontenterà l’allenatore romeno con innesti di qualità: ecco la nuova soluzione De Winter per ritrovare la quadra tra difesa e centrocampo. Un nuovo rinforzo di qualità in vista della prossima stagione: i nerazzurri mirano di nuovo in alto.