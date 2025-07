Sacrificato per Lookman: la decisione sconvolge l’Inter

Le ultime sul mercato dei nerazzurri. Beppe Marotta ha messo nel mirino l’attaccante dell’Atalanta. Ecco chi potrebbe fargli spazio: il punto della situazione

È la notizia di queste ultime ore: l’Inter sta puntando con decisione su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta, può lasciare Bergamo per cinquanta milioni di euro.

È questa la cifra fissata per il calciatore nigeriano, che lo scorso anno ha realizzato venti gol e sette assist in quaranta partite giocate (con oltre 2800 minuti disputati). La squadra dei Percassi può così smantellare completamente il reparto offensivo: pochi giorni fa, infatti, Mateo Retegui ha fatto le valigie, volando in Arabia Saudita.

Con l’addio di Lookman, dopo quello del calciatore della Nazionale italiana, si potrebbe trattenere Ederson, che negli ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre: oltre alle solite sirene provenienti dalla Saudi Pro League, hanno pensato al centrocampista sia la Juve che l’Inter. La cessione di Lookman proprio ai nerazzurri eviterebbe la partenza di Ederson, ritenuto indispensabile dal mondo bergamasco.

Inter, addio al grande attaccante: è lui a far spazio a Lookman

Il nigeriano può dunque vestire un altro nerazzurro, quello del club milanese. Per la squadra di Cristian Chivu sarebbe un colpo da novanta. I tifosi sono in fibrillazione e si augurano che l’affare possa davvero andare in porto.

Sul profilo X di Calciomercato.it, la redazione ha chiesto ai propri follower chi sacrificherebbero per far spazio ad Ademola Lookman. La scelta fatta è davvero sorprendente: il più votato, infatti, è stato Marcus Thuram. Il calciatore francese, reduce in realtà da una seconda parte di stagione per nulla esaltante, ha raccolto il 37,8% dei voti, battendo una concorrenza importante.

Alle spalle di Thuram, che difficilmente lascerà l’Inter per meno di 60-70 milioni di euro, troviamo così Davide Frattesi. Il centrocampista, pronto a recitare un ruolo da protagonista con Chivu, si è fermato al 32,9%, precedendo Pavard (20,7%) e Dumfries (8,5%).

Anche senza Marcus Thuram, il reparto offensivo a disposizione di Cristian Chivu per la sua Inter sarebbe davvero importante: Lautaro Martinez, punto fermo dei nerazzurri, potrebbe, dunque, avere un nuovo compagno di reparto, Lookman.  Ma in avanti l’Inter è pronta a contare anche sui fratelli Esposito, oltre che Bonny, il nuovo acquisto, arrivato dal Parma che il tecnico rumeno conosce bene.