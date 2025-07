Juventus, Simeone lo scarica: colpo da 20mln dall’Atletico

La Juventus si prepara a cogliere al volo una occasione di mercato che proviene direttamente dall’Atletico Madrid e che può essere una manna dal cielo. Si tratta di un affare da 20 milioni che può essere perfetto per le esigenze di Igor Tudor.

La dirigenza della Juve, come è normale che sia, sta valutando con attenzione tutte le piste che si possono aprire in giro per l’Europa nella assoluta convinzione che vanno colte al volo, quando capitano, le giuste occasioni. Come si sta provando a fare, in questo caso in uscita, con il forte interesse dell’Olympique di Marsiglia nei confronti di Timothy Weah. In tal senso, al momento sono stati piazzati due colpi di spessore. Il primo è stato l’acquisto a parametro zero di Jonathan David, il secondo il riscatto, di fatto, dal Porto di Francisco Conceicao.

La squadra così com’è, però, continua ad aver bisogno di rinforzi. Ancor di più se si tiene in considerazione il fatto che ci saranno delle partenze. Oltre all’americano, infatti, saluterà anche Douglas Luiz e ci sono anche tanti altri esuberi da piazzare. In tal senso, emerge adesso una ghiotta occasione che arriva direttamente dall’Atletico Madrid. C’è un calciatore, infatti, che non rientra nei piani di Diego Pablo Simeone e che può trasformarsi in una ghiotta occasione di calciomercato. Andiamo a vedere le ultime notizie da registrare in tal senso.

Juventus, occhi in casa Atletico Madrid: rinforzo perfetto per Tudor

L’Atletico Madrid, da quando è partito il corso targato Diego Pablo Simeone, ha sempre dimostrato di essere molto dinamico in sede di calciomercato. Stando alle ultime notizie, un calciatore che è, di fatto, finito fuori dai piani del Cholo è Nahuel Molina. L’esterno argentino ex Udinese, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, è finito adesso nel mirino della Juventus, che vuole provare ad approfittare della situazione per regalarsi un profilo che è perfetto per le idee tattiche di Igor Tudor.

Con le cessioni di Weah e di Alberto Costa che non sono assolutamente da escludere, infatti, il croato ha bisogno di un esterno a tutta fascia a centrocampo e Molina è un maestro in questo ruolo. Conosce già la Serie A e può andar via ad un prezzo di saldo, dal momento che l’Atletico potrebbe lasciarlo andare per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Campione del Mondo con la Nazionale argentina, ha esperienza da vendere anche in ambito internazionale, spinge tanto ed ha anche il vizietto del gol.

A 27 anni è nel pieno della sua carriera ed in Spagna si è spesso parlato della sua voglia di tornare in Serie A. Nella giornata di oggi si è parlato anche di un interesse dell’Inter per lui, ma la pista si può spianare visto che al momento non arrivano segnali di un addio di Dumfries.