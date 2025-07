Inter, un campione del mondo per Chivu: affare da 20 milioni

L’Inter sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso adesso arriva una occasione da cogliere al volo. L’affare è da 20 milioni di euro e si tratta di un calciatore che si è laureato campione del mondo con la Nazionale argentina.

I nerazzurri hanno deciso di cambiare in maniera importante il proprio indirizzo in sede di calciomercato, dal momento che hanno detto addio a quegli innesti di grande esperienza e spesso a parametro zero, con dei costi enormi per gli ingaggi, per puntare su giovani talenti che possano rendere, a lungo termine, il progetto più sostenibile. In tal senso, l’allenatore Cristian Chivu ne è l’emblema, dal momento che come esperienza tra i professionisti ha solo i pochi mesi al Parma della passata annata.

In tal senso, però, c’è da fare i conti con delle risorse da poter spendere che sono comunque limitate. O comunque non infinite. L’Inter, adesso, vuole provare a puntare sul campione del mondo e si tratta di una occasione da cogliere al volo, dal momento che ormai è fuori dal progetto del suo club. Si tratta di un calciatore che può andar via per una cifra complessiva pari a circa 20 milioni di euro. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta e che cosa sapere a riguardo, visto che può essere una pista da seguire nelle prossime settimane.

Inter, 20 milioni per un innesto dall’Argentina? I dettagli

Il rapporto che c’è storicamente tra gli argentini e l’Inter è a dir poco forte e per questo si tratta di un aspetto che può mettere la strada in discesa, come si suole dire. In tal senso, attenzione al nome di Nahuel Molina. Si tratta di un profilo che i nerazzurri da un po’ di tempo stanno valutando da un po’ di tempo, soprattutto secondo informazioni che arrivano dalla Spagna. E ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. Secondo Fichajes.net, infatti, l’Atletico Madrid ha deciso di mettere sul mercato l’ex Udinese ed ha anche scelto il sostituto.

A quanto pare, infatti, i colchoneros si stanno muovendo con interesse sulle tracce di Jesus Areso, laterale dell’Osasuna, e c’è una clausola rescissoria da 12 milioni che può mettere la strada in discesa. Con il suo arrivo, l’Atletico Madrid metterebbe di fatto sul mercato Nahuel Molina, che a quel punto potrebbe andar via per una cifra anche inferiore rispetto ai 20 milioni di euro. Si tratta di un esterno di centrocampo di grande valore e di enorme esperienza e può essere spendibile anche in caso di addio di Denzel Dumfries.