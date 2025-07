Juventus, doppio affare con lo United: Comolli scatenato

I prossimi giorni saranno decisivi per mettere a segno un doppio colpo dallo United. Ormai ci siamo per chiudere i nuovi affari in casa Juventus: la verità

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per i nuovi innesti di qualità in casa bianconera. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici: ecco la verità per una nuova svolta decisiva in Serie A. Arrivano subito due nuovi rinforzi di qualità per la Juventus in modo da incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera.

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Tudor. Novità interessanti per continuare a sognare in grande in vista della prossima stagione: l’obiettivo è quello di dare filo da torcere alle altre big come Napoli ed Inter per lo Scudetto. La Juventus sarà protagonista anche in Champions League dopo la delusione al Mondiale per Club: urgono rinforzi di caratura internazionale, ecco il doppio affare dal Manchester United.

Calciomercato Juve, la decisione dallo United: il doppio affare

Saranno giorni intensi per continuare a credere nel percorso di crescita in casa Juventus. Un nuovo blitz in casa del Manchester United per ambire a grandi palcoscenici: ecco la rivoluzione decisiva per l’attacco di Tudor.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a mettere a segno il doppio colpo dal Manchester United: Sancho più Rashford. Il club bianconero è sempre molto attivo per puntellare la rosa di Tudor per l’immediato presente. Tutto ruoterà anche in base alla cessione di Dusan Vlahovic che non rientrerà più nei piani dell’allenatore bianconero: il suo addio è sempre molto vicino.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla doppia fumata bianca: un doppio affare entusiasmante per provare così a chiudere per i due talenti dello United. Rashford è stato accostato a lungo anche al Barcellona, mentre Sancho è stata sempre la prima scelta per l’attacco della Juventus. Un nuovo intreccio suggestivo per rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell’allenatore croato che non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A.

Ecco la nuova occasione proveniente da Manchester per il doppio colpo in attacco. La Juventus è sempre protagonista per arrivare fino in fondo: ormai ci siamo per la doppia operazione dai Red Devils che hanno l’urgenza di cedere i migliori calciatori in estate dopo la mancata qualificazione nelle Coppe europee.