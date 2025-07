Juventus, colpaccio per appena 10 milioni: ma solo se si chiude questa settimana

Sono giorni caldissimi per il calciomercato della Juventus, sempre più nel vivo: le ultime indiscrezioni infiammano i tifosi bianconeri

La nuova dirigenza della Juventus accelera sul mercato. Dopo il colpo David, i bianconeri continuano a muoversi con l’obiettivo di rinforzare l’attacco di Igor Tudor ed hanno appena confermato anche Francisco Conceicao.

L’esterno portoghese verrà riscattato dal Porto per la cifra di circa 30 milioni di euro, mancano ormai solo gli annunci ufficiali. L’altro nome caldo di queste ore è Jadon Sancho: come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, anche l’esterno inglese a piccoli passi si sta avvicinando alla Juve. Ci sono stati nuovi contatti positivi con il Manchester United, che ha dato il via libera alla cessione ed ha fretta di chiudere, proprio come il club bianconero.

Sancho non è stato convocato per il ritiro pre-campionato dei Red Devils e spinge per l’addio, con la Juve sempre in cima ai suoi desideri. Dall’Inghilterra arrivano solo conferme: sono giorni decisivi per il suo possibile trasferimento in Serie A.

Calciomercato Juve, dentro o fuori per Sancho: tutte le cifre

Secondo quanto riportato da ‘GiveMeSport’, il Manchester United avrebbe intenzione di chiudere in fretta la questione Sancho: l’obiettivo della dirigenza dei ‘Red Devils’ sarebbe infatti quello di definire la sua cessione entro questa settimana. La società inglese vuole liberarsi al più presto di un cartellino ed un ingaggio piuttosto pesanti per le casse del club.

Sempre in Inghilterra, il portale ‘TEAMtalk’ si concentra invece sulle cifre dell’operazione. Stando alle ultime indiscrezioni, l’offerta della Juventus si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro per l’acquisto di Sancho a titolo definitivo. La sensazione è che non si arriverà ai 25 milioni richiesti dallo United, con una possibile intesa a metà strada tra domanda ed offerta. Sono ore decisive anche sul fronte Sancho.