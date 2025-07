Juventus, blitz in casa Real: lo manda Xabi Alonso

La Juventus non vede l’ora di essere protagonista con un nuovo intreccio con il Real Madrid. Xabi Alonso dirà addio al talentuoso spagnolo: l’affare decisivo

Il dg Comolli è molto attento ad ogni trattativa di calciomercato. Un nuovo intreccio decisivo dal Real Madrid per ambire a grandi palcoscenici: ecco la nuova soluzione per il top player spagnolo pronto a sbarcare in casa Juve.

La dirigenza bianconera è al lavoro per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Spunta la nuova svolta dal Real Madrid per un nuovo colpo in casa Juve: ecco il nuovo intreccio decisivo per sognare in grande. Una nuova strategia vincente per avere la meglio per una nuova soluzione a centrocampo. Scopriamo gli ultimi dettagli decisivi per avere la meglio sul fronte calciomercato: un intreccio a sorpresa per la prossima stagione. La Juventus continuerà a regalare nuovi affari a Tudor che ha chiesto subito rinforzi dopo la delusione al Mondiale per Club.

Calciomercato, nuovo affare dal Real: intreccio in casa Juve

Saranno ore calde in casa bianconera per conoscere la prossima mossa a sorpresa a centrocampo. Arriva subito dai blancos, ecco la nuova occasione da cogliere al volo per la Juventus.

Come svelato dal portale Tuttojuve, la Juventus è pronta a chiudere per il colpo a centrocampo dal Real Madrid. Dani Ceballos non rientra nei piani di Xabi Alonso: con una proposta ufficiale da 12 milioni di euro potrebbe dire addio ai blancos per sbarcare a titolo definitivo in Serie A.

Il Real Betis continua a seguire l’evoluzione della cessione del talentuoso centrocampista spagnolo. Ceballos è pronto a rimettersi in gioco con una nuova avventura in Serie A: la Juventus è pronta a chiudere subito per il nuovo affare a centrocampo. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici per sognare di nuovo lo Scudetto. Il dg Comolli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo suggestivo per rinforzare la zona mediana dei bianconeri.

Ceballos è stato protagonista anche con le Nazionali giovanili spagnole, ma non è riuscito ad imporsi poi con le Furie Rosse. Ha vissuto momenti terribili con il Real Madrid: ora è pronto a splendere nuovamente in Serie A con un progetto entusiasmante con la maglia della Juventus. Un intreccio suggestivo per sognare in grande in casa bianconera per una nuova rivoluzione estiva.