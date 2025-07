Juve, Weah verso il Marsiglia: erede dalla Spagna per 15mln

La Juve sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso attenzione al futuro di Weah. L’americano si avvicina a grandi passi al Marsiglia ed il suo erede può arrivare direttamente dalla Spagna. Ha un valore da 15 milioni di euro decisamente alla portata.

La cessione di Weah è sempre più vicina e si tratta di un qualcosa di fondamentale per i bianconeri, che in questo modo dopo gli sforzi fatti per la conferma di Chico Conceicao possono far tirare fiato alle casse, come si suole dire. La trattativa con l’Olympique Marsiglia procede e la strada è ormai in discesa, per la gioia di Roberto De Zerbi che è convinto delle qualità del calciatore ed intende farne, probabilmente, l’erede di Luis Henrique. In tal senso, per i bianconeri serve, a questo punto, iniziare a cercare con decisione un profilo capace di completare il versante di destra.

Negli ultimi giorni è emerso con una certa insistenza il nome di Jonathan Clauss, esperto terzino del Nizza che sa garantire una grande spinta sul versante di destra e che in questa stagione è stato devastante con 3 gol e 10 assist. In tal senso, però, in sede di calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco, dal momento che c’è un altro nome che si aggiunge alla lista della spesa della Juve per la fascia di destra. E’ spagnolo ed ha un costo di 15 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Juve, dalla Spagna il sostituto di Weah: costa 15 milioni di euro

Serve un laterale di destra che sappia fare la differenza sicuramente in fase di contenimento, ma anche quando c’è da spingere. In tal senso, ci sono delle novità da registrare non di poco conto. Stando a quanto raccontato da “La Stampa“, infatti, la Juve ha aggiunto alla sua lista della spesa per la fascia di destra il nome di Arnau Martinez, forte laterale di destra di proprietà del Girona e che sta facendo delle ottime cose, oltre ad avere delle enorme prospettive di crescita davanti a sé.

Classe 2003, è molto giovane e sulle sue tracce c’è anche il West Ham. In Spagna parlano di una clausola rescissoria nel contratto tra Arnau Martinez ed il Girona del valore pari a circa 14 milioni di euro e questo mette in maniera inevitabile la strada in discesa. Si tratta, dunque, di un profilo perfettamente in linea con i parametri della Juve, sicuramente anagrafici ma anche quelli economici. Per quanto riguarda, invece, la trattativa per Jadon Sancho, siamo giunti ormai al dentro o fuori.