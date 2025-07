Doppio colpo Inter: “Marotta vende Marcus Thuram alla Juventus”

L’Inter all’assalto di Lookman e che non perde di vista Leoni: l’attaccante francese – che piace alla Juve – potrebbe essere il sacrificato di lusso per fare cassa

Ademola Lookman è il prescelto per l’attacco dell’Inter e completare il reparto offensivo di Chivu in vista della prossima stagione.

Il club vicecampione d’Europa va all’assalto dell’attaccante dell’Atalanta, che ha chiesto la cessione per compiere il grande salto e continuare la carriera in una big del calcio europeo.

Marotta e Ausilio hanno trovato una bozza d’intesa con gli agenti del Pallone d’Oro africano, sulla base di un contratto pluriennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione.

Calciomercato Inter, Thuram sacrificato per il doppio colpo Lookman-Leoni

Adesso l’Inter preparerà la prima offerta all’Atalanta intorno ai 40 milioni tra parte fissa e bonus, che potrebbe però non bastare considerando che la ‘Dea’ valuta Lookman 55-60 milioni di euro.

La dirigenza di Viale della Liberazione inoltre non perde di vista Leoni per il reparto difensivo, con il possibile sacrificio in attacco di Thuram per il doppio colpo in entrata. Un’ipotesi plausibile secondo Paolo Paganini e che conferma l’indiscrezione di Calciomercato.it sull’interesse della Juventus per il figlio d’arte e nazionale francese. “50 milioni per Lookman, 30 per Leoni: non è che l’Inter vende Marcus Thuram in Premier o forse… alla Juve e chiude così il cerchio? Domani magari ne saprò di più dal Principato, c’è un via vai di livello in questi giorni”, scrive in un post su ‘X’ il noto giornalista di ‘Rai Sport’.