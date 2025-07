Svolta Taremi: resta in Serie A, firma con una big

A sorpresa il futuro dell’iraniano potrebbe essere ancora nel nostro campionato. Il giocatore rappresenta una soluzione low cost per una big

Il valzer degli attaccanti deve ancora iniziare e quindi si attendono i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. La certezza è rappresentata dal fatto che tutte le big dovranno effettuare movimenti e in uno di questi potrebbe essere coinvolto anche Mehdi Taremi. L’iraniano è in uscita dall’Inter e la sua destinazione sembra essere quella di un campionato estero, ma non è da escludere che si possa optare per una nuova esperienza in Serie A magari con la volontà di riscattare una stagione davvero difficile.

Secondo le informazioni di Konur, alcuni club di Serie A avrebbero messo nel mirino Taremi per rinforzare l’attacco. E una big potrebbe pensare a lui come occasione low cost in questo calciomercato. Il giocatore ha dimostrato di avere qualità importanti e rappresenta una garanzia se ritrova la giusta fiducia. Naturalmente non è una operazione di immediata chiusura, ma resta comunque una pista da seguire.

Calciomercato: Taremi in Serie A, con chi firma

Taremi ha sicuramente voglia di riscattarsi dopo un anno complicato. Lui lo avrebbe fatto volentieri con il club nerazzurro, ma l’Inter difficilmente gli darà una nuova possibilità. Per lui si parla della possibilità di un trasferimento in Premier oppure in Turchia, ma attenzione ad una permanenza nel nostro campionato. Si tratta di una ipotesi molto remota anche se non da escludere a priori visto il prezzo low cost deciso dall’Inter.

Il Milan è alla ricerca di almeno due attaccanti. Il primo sarà assolutamente di livello e non si esclude la possibilità che i rossoneri possano prendere una terza punta in grado di garantire qualità una volta chiamata in causa. E l’occasione Taremi è da tenere in conto in questo calciomercato visto che il club meneghino lo ha seguito in passato.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono contatti diretti fra il Milan e l’Inter per Taremi. Ma resta una pista di calciomercato da seguire visto che parliamo di un calciatore di livello e di esperienza. Vedremo se ci sarà questa opportunità oppure si andrà su altri obiettivi.

Mercato: il Milan va su Taremi?

Le priorità del Milan in questo momento sono altre e Taremi dovrà sicuramente aspettare prima di diventare eventualmente un obiettivo concreto di calciomercato dei rossoneri.

Resta, comunque, una pista da seguire con attenzione visto che il Milan potrebbe andare a prendere un attaccante come Taremi per completare il proprio reparto offensivo.