Inter, Taremi ai saluti: l’erede dalla Roma a prezzo di saldo

L’Inter sta lavorando senza sosta per rinforzare la rosa ma c’è da fare i conti con il possibile addio di Mehdi Taremi. Il suo erede può arrivare dalla Roma ad un prezzo davvero di saldo ma andiamo a vedere tutti i dettagli che ci sono a riguardo.

I nerazzurri stanno lavorando tanto in sede di calciomercato seguendo quelle che sono le esigenze ed anche le indicazioni di mister Cristian Chivu. Che, ovviamente, per quanto sfrutterà il lavoro svolto da Simone Inzaghi, è consapevole del fatto che nel calcio il copia e incolla non esiste e non è mai una pista da praticare. Uno dei profili attorno al quale c’è maggiore incertezza è sicuramente quello di Mehdi Taremi. Arrivato un anno fa con grande clamore e con una beffa in sede di mercato giocato al Milan, è stato probabilmente la grande delusione della passata stagione. Almeno per i nerazzurri.

Proprio per questo motivo, tenendo anche conto del fatto che non è giovanissimo (classe 1992) e che ha un ingaggio pesante da circa 3 milioni di euro, i nerazzurri non si opporrebbero ad una sua partenza. Per usare un eufemismo. Dal momento che per l’Inter è in uscita, i nerazzurri devono puntare su un suo erede. Ed in questo caso, dopo i colpi Bonny e Sucic e con Leoni a cui si continua a lavorare, si cerca un modo per risparmiare. Ed attenzione all’attaccante a basso costo che può arrivare direttamente dalla Roma.

Inter, nuovo attaccante dalla Roma: le ultime notizie a riguardo

Di recente si è parlato di Taremi soprattutto in relazione a quello che è accaduto in Iran, ma resta comunque un protagonista anche in sede di calciomercato. Con la sua cessione l’Inter prenderebbe un altro attaccante ma con caratteristiche diverse. Con Lautaro, Thuram, Francesco Pio Esposito e Bonny in rosa, Cristian Chivu come quinto attaccante vorrebbe un profilo brevilineo e capace di creare la differenza, secondo la Gazzetta dello Sport. Ed attenzione al nome di Paulo Dybala.

Secondo quanto raccontato da Notizie-Inter, infatti, è un nome da tenere in considerazione quello dell’argentino per l’Inter. E’ nota, infatti, la stima che hanno Ausilio e Marotta nei suoi confronti. Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro e sarebbe un investimento perfettamente nelle corde, in termini di esborso, per il fondo Oaktree. Dybala ha con la Roma un contratto fino al 2026, ma a quanto si legge potrebbe sentire forte il richiamo della maglia nerazzurra e la possibilità di tornare a competere per vincere dei trofei. Si attendono sviluppi su questa pista per l’Inter.