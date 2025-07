Scontro Juve-Vlahovic: la risposta al Napoli e la data cerchiata in rosso

Muro contro muro tra la Juventus e Dusan Vlahovic: la richiesta del bomber serbo che fa arrabbiare la dirigenza bianconera

Continua il braccio di ferro tra la Juventus e Dusan Vlahovic. La questione è lungi dall’essere risolta alla Continassa, con il serbo che rimane una patata bollente in casa bianconera.

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sra provando ad esplorare più strade possibile per riuscire a trovare un accordo per liberarsi dell’ex Fiorentina, che al momento rifiuta le destinazioni a lui non gradite. Dalla Turchia e dall’Arabia saudita avevano bussato per Vlahovic, senza tornare però il gradimento del numero nove.

Anche perché il centravanti nato a Belgrado vorrebbe restare in un campionato top a livello europeo, senza però rinunciare al super ingaggio da 12 milioni netti a stagione che da contratto percepirà alla Juve fino al giugno 2026, data di scadenza dell’accordo con il sodalizio bianconero.

Calciomercato Juventus, braccio di ferro con Vlahovic: Comolli non apre alla risoluzione con buonuscita

Dusan Vlahovic pesa a bilancio al momento circa 40 milioni di euro tra ammortamento e stipendio, somma non sostenibile per il nuovo corso intrapreso dalla Juventus.

In Serie A c’è soprattutto il Milan a corteggiare il bomber, frutto della stima nei suo confronti di Massimiliano Allegri. C’è la sensazione però che un eventuale assalto dei rossoneri possa concretizzarsi soltanto nel finale di mercato. Mentre l’Inter potrebbe lavorare sottotraccia su Vlahovic per il prossimo anno, una volta che il serbo si sarà liberato a parametro zero dalla Juve. L’ex Fiorentina – stando al ‘Corriere della Sera’ – avrebbe invece rifiutato la corte del Napoli e punta alla risoluzione del contratto con buonuscita da 10 milioni come raccolto nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it.

Pretesa però che la Juventus e il Dg Comolli hanno rispedito al mittente, con la dirigenza bianconera che cercherà delle soluzioni alternative per liberarsi della ‘grana’ Vlahovic. La data cerchiata in rosso è quella del 24 luglio, quando il numero nove tornerà alla Continassa per iniziare il ritiro con la squadra.