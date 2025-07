Milan, nome nuovo per il dopo Theo: 30mln per bruciare lo United

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del successore di Theo Hernandez è assolutamente centrale. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo che può essere molto interessante. Costa 30 milioni e c’è anche il Manchester United sulle sue tracce.

Theo Hernandez, come è noto, era in uscita dal Milan sin da prima che finisse la passata stagione e dal suo approdo all’Al-Hilal è passato comunque più di qualche giorno, per usare un eufemismo. In tal senso, si ha la netta impressione però che la dirigenza rossonera si sia fatta trovare in qualche modo impreparata. Soprattutto se si considera il peso che ha avuto il francese nei recenti successi di questa società. Quanto accaduto, poi, con Archie Brown è stato eclatante, con il Fenerbahce che lo ha soffiato a Tare quando era già praticamente tutto fatto.

Sono tanti i profili che sono stati accostati al Milan di recente ed in tal senso il candidato più forte in questo momento sembra essere quello di Fran Garcia. Ancor di più dopo il colpo Carreras, infatti, lo spagnolo è in uscita dal Real Madrid nonostante l’ottimo percorso fatto al Mondiale per Club. Adesso, però, emerge un nuovo piano per lo staff mercato dei rossoneri e può essere una soluzione davvero di altissimo profilo. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche il Manchester United.

Milan, nuovo terzino sinistro: emerge un profilo perfetto per Allegri

A Massimiliano Allegri serve un calciatore capace di dare un contributo importante sicuramente in fase difensiva, ma che sappia spingersi con gamba e velocità anche in avanti. Soprattutto per andare in sovrapposizione a Rafa Leao, dandogli così la possibilità di accentrarsi. In tal senso, stando a quanto raccontato da Team Talk, c’è un profilo perfetto. A quanto pare, infatti, il Milan sta seguendo con vivo interesse il nome di Pervis Estupinan, fortissimo terzino sinistro di proprietà del Brighton e che in passato è stato seguito anche dal Napoli.

Classe 1998, si tratta di un terzino che riesce a dare un apporto di enorme valore alla manovra offensiva. In tal senso, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni anche in virtù del suo straordinario rendimento che ha avuto da quando è sbarcato in Premier League. Con la maglia del Brighton, infatti, in 104 partite ha segnato 5 gol e fornito 14 assist e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United. Al momento, però, i Red Devils sono impegnati soprattutto su altri fronti ed il Milan può sfruttare la situazione per bruciarli.