Inter, svolta in casa United: nuovo attaccante per Chivu

L’Inter non vede l’ora di mettere a segno un nuovo colpo a sorpresa in vista della prossima stagione. Un nuovo intreccio di calciomercato per Chivu: arriva dallo United

Novità interessanti in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Dopo il Mondiale per Club Chivu ha conosciuto da vicino la rosa a disposizione: un nuovo intreccio proveniente dallo United per un colpo in attacco dopo quello di Bonny.

La dirigenza nerazzurra continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. L’Inter non vede l’ora di arrivare fino in fondo ad ogni competizione ed è pronta a ringiovanire la rosa per il futuro. Un nuovo intreccio di calciomercato per svoltare definitivamente in Serie A: ecco la nuova mossa strategica in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare nelle prossime ore, conosciamo l’intreccio decisivo.

Calciomercato Inter, nuova occasione dallo United: l’affare in Serie A

Un momento decisivo per arrivare alla fumata bianca in ottica futura. Spunta l’intreccio con i Red Devils per incrementare il tasso tecnico della rosa nerazzurra. L’Inter vuole continuare a vincere trofei in Italia e in Europa: l’ultima idea per il trasferimento decisivo in Serie A.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, all’Inter è stato proposto anche il talento argentino dello United, Alejandro Garnacho. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro: a gennaio è stato ad un passo dal Napoli, ma ora tutto può cambiare nei prossimi giorni.

Un intreccio suggestivo di calciomercato in vista della prossima stagione. Lo United dovrà cedere i suoi migliori calciatori in attacco dopo la mancata qualificazione in Europa: il talento Garnacho potrebbe sbarcare in Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per il nuovo affare proveniente dalla Premier League. Ormai ci siamo per l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione. Garnacho dirà subito addio al Manchester United per iniziare una nuova avventura suggestiva: ecco la mossa strategica per l’attacco dell’Inter.

Saranno ore calde per arrivare fino in fondo nella prossima stagione. Il talentuoso esterno argentino vorrebbe così farsi apprezzare anche in Serie A. Un nuovo intreccio decisivo per Chivu che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi: ormai ci siamo per la fumata bianca per continuare a sognare in grande. Spunta la nuova destinazione a sorpresa per Garnacho che vorrebbe subito iniziare la nuova avventura in Italia.