Affondo Inter, nuovo colpo in arrivo: “Per Chivu è pronto”

Nuovo arrivo in casa nerazzurra. L’obiettivo, anzi la priorità ormai è cosa nota: il difensore. Nella fattispecie un nuovo centrale, l’erede di Acerbi e Stefan de Vrij.

Il prescelto dell’Inter, o meglio dire di Chivu è Giovanni Leoni del Parma.

Come ha svelato il nostro direttore Eleonora Trotta, “fin dall’inizio Chivu ha chiesto un difensore forte. Lui vuole ripartire dalla difesa perché ha visto che l’anno scorso la squadra ha subito troppi gol”.

Chivu vuole puntare tutto sul promettente Leoni, allenato a Parma l’anno scorso: “Il primo nome del tecnico romano è proprio il centrale dei ducali – ha sottolineato Eleonora Trotta – Si possono avere perplessità su di lui vista la giovanissima età, ma per Chivu è pronto. Bisognerà vedere se per i dirigenti merita questo investimento da 40 milioni di euro…”.

“Chivu vuole Leoni. Discorsi col Genoa per De Winter”

Leoni costa 40 milioni e piace a tante altre big, dal Milan al Liverpool, per questo motivo sul taccuino dei dirigenti interisti ci sono pure altri nomi. In particolare Koni De Winter del Genoa, col quale i rapporti sono eccellenti.

“Il belga piace molto – ha evidenziato Eleonora Trotta – Possiamo aggiungere che nei dialoghi

per Valentin Carboni si è riparlato proprio di lui. De Winter potrebbe andare via per 30 milioni”. A proposito di difesa, nelle ultime ore è stato accostato ai nerazzurri anche Hancko, vecchio obiettivo della Juventus. Lo slovacco costa sui 25/30 milioni.