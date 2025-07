Dirigenza Inter nella bufera, i tifosi contestano: “È un affare senza senso”

Interisti scatenati contro Marotta e Ausilio: “Questa operazione è una follia, una pagliacciata astronomica”

L’Inter ha già speso circa 70 milioni di euro in questo calciomercato estivo. Ma non è finita qui, perché Chivu spinge per l’acquisto di un difensore centrale: il prescelto del tecnico romeno è Giovanni Leoni, già allenato al Parma che lo valuta 35/40 milioni di euro.

I nerazzurri sono così a caccia del famoso ‘tesoretto’. Per comprare di nuovo, per comprare nello specifico Leoni sul quale ci sono pure Milan e Liverpool, Marotta e Ausilio devono fare cassa. Con chi? Ovviamente in primis con quei giocatori che non rientrano nei piani dell’immediato futuro.

Da Asllani a Buchanan passando per Sebastiano Esposito, fino ad Aleksandar Stankovic. Per quanto riguarda quest’ultimo, l’Inter non vuole perdere il controllo del cartellino.

Ecco perché la trattativa col Brugge prosegue ma a singhiozzo: il club belga è contrario all’inserimento della ‘recompra’, può inserirla solo a una cifra molto alta. Infatti si parla di 30 milioni di euro, con l’Inter che la vorrebbe invece più bassa (22/25 milioni) e valida per almeno un paio d’anni.

La possibile operazione col Brugge ha scatenato l’ira di tanti tifosi interisti, del tutto contrari alla cessione di Stankovic jr. Contrari soprattutto all’inserimento di una recompra molto alta, che sostanzialmente renderebbe difficile se non impossibile il ritorno in nerazzurro del classe 2005.

Su X sta andando in scena un vero e proprio attacco alla dirigenza interista, ecco alcuni commenti raccolti da Calciomercato.it:

Mettono recompra a 30 e tra il 10 e il 20% sulla rivendita. Tradotto: addio Stankovic — BRUCE (@_E_C_U_R_B) July 15, 2025

L’affaire Stankovic è una pagliacciata astronomica che va contro tutte le idiozie che ci ha detto nell’ultimo anno Marotta quando ha parlato del cambio di “vision” per quanto riguarda la costruzione della rosa — Emiliano (@emisruiyes93) July 15, 2025

Stankovic per 10 mln recompra a 30 ma è una follia basta Stiamo bloccati su sta trattativa da giorni non se ne può più — L’FC INTERNAZIONALE È MORTA (@cuoreneroblu_) July 15, 2025

Stankovic al posto di aslani — FrancoBoss (@Franco50592775) July 15, 2025

Che poi, Stankovic nelle nostre rotazioni non sfigurerebbe per nulla

Non ha proprio senso la trattativa — Rob (@TheTaksy) July 15, 2025

Stankovic, Brugge o Bundesliga: nodo recompra

Inter e Brugge continuano a dialogare per arrivare a una sorta di compromesso. Per Stankovic rimangono valide altre soluzioni, su tutte quelle che portano in Bundesliga.

Il nodo recompra, va detto, si riproporrebbe anche con altri club. Il figlio di Dejan vanta tanti estimatori, in particolare all’estero, dopo l’eccellente stagione in Svizzera, al Lucerna.