Dal Barcellona all’Inter: firma a zero, rinforzo per Chivu

Non solo Lookman, i nerazzurri potrebbero chiudere anche per un difensore a zero dal Barcellona. Una operazione destinata a decollare nelle prossime settimane

L’Inter inizia ad essere scatenata sul calciomercato. L’affare Lookman ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi dopo un Mondiale per Club non proprio eccezionale. Il nigeriano potrebbe essere la ciliegina sulla torta anticipata di questa estate dei nerazzurri. Naturalmente i 40 milioni di euro potrebbero cambiare le carte in difesa. A questo punto la strada per Leoni o de Winter si fa in salita e, in caso di una doppia operazione in difesa, attenzione ad una operazione dal Barcellona.

Come riferito da El Gol Digital, il Barcellona è al lavoro per trovare una soluzione ad un giocatore e non si esclude la possibilità di una rescissione del contratto per portare il giocatore a scegliere liberamente la nuova squadra. E l’Inter potrebbe approfittare della situazione per andare a prendere un calciatore di livello e di esperienza.

Calciomercato Inter: occasione dal Barcellona, i dettagli

La difesa in questo momento non sembra rappresentare una priorità per l’Inter. Un centrale serve visto che Palacios è in uscita e il nome in pole position è quello di Leoni. Ma attenzione anche alla possibilità di un sacrificio di uno fra Acerbi e Pavard. In quel caso si dovrà prendere un secondo giocatore. Il nome di de Winter sembra ormai essere passato in secondo piano visto l’affare Lookman.

E quindi attenzione alla possibilità Christensen. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna si parla addirittura della possibilità della rescissione del contratto in caso di una mancata cessione nei prossimi giorni di calciomercato. E a zero il danese potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per l’Inter. La voglia di rilanciarsi da parte del giocatore è tanta e Chivu avrebbe a disposizione un rinforzo di esperienza oltre che di assoluta qualità.

Per il momento si tratta di una ipotesi. L’Inter si sta concentrando su altre operazioni e il Barcellona non ha ancora dato il benservito a Christensen. Ma resta una possibilità di calciomercato da seguire visto che i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e il danese non rientra nei piani dei catalani.

