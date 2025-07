Thuram non tradisce l’Inter: “Ha rifiutato la Juventus”

L’attaccante francese è pronto a ripartire con la maglia nerazzurra: il retroscena sul rifiuto alla ‘Vecchia Signora’

L’Inter ripartirà il 26 luglio per la nuova stagione, una volta archiviata anche la delusione del Mondiale per Club con i nerazzurri eliminati già agli ottavi dalla sorpresa Fluminense.

Spogliatoio infuocato dopo lo sfogo di capitan Lautaro Martinez, con Calhanoglu finito nell’occhio del ciclone per il botta e risposta con il ‘Toro’ argentino. Caso comunque che sembra rientrato ad Appiano Gentile, considerando che il regista ex Milan va verso la permanenza all’Inter.

Il Galatasaray infatti è lontano dalle richieste della dirigenza di Viale della Liberazione e difficilmente ‘Calha’ lascerà i nerazzurri in estate una volta aggregatosi al gruppo di Chivu a fine mese. Il turco aveva aperto al ritorno in patria, però Marotta non fa sconti valutando il giocatore 25-30 milioni di euro.

Juventus, niente da fare per Marcus Thuram: rifiuta e resta all’Inter

Il Galatasaray ha come priorità la chiusura dell’infinita trattativa con il Napoli per Osimhen, sogno (destinato a restare tale) della Juventus per l’attacco. La ‘Vecchia Signora’ inoltre non ha nascosto il debole per Marcus Thuram, effettuando dei sondaggi esplorativi nelle scorse settimane come svelatovi da Calciomercato.it.

Come per Osimhen, comunque, non ci sono margini al momento per une eventuale approdo del figlio d’arte alla Continassa, con l’Inter che non vuole privarsi del francese e che ha iniziato a muoversi anche per il rinnovo di contratto. La clausola rescissoria da 90 milioni è scaduta nei giorni scorsi e il sodalizio di Oaktree potrebbe riflettere su una possibile cessione di Thuram solo a fronte di un assegno da 60-70 milioni di euro.

Cifra fuori portata in Italia per la Juve, con lo stesso attaccante che inoltre avrebbe allontanato la corte dei bianconeri: “Marcus Thuram rifiuta la Juventus“, ha postato su ‘X’ l’ex giornalista Paolo Maroni. Il ‘Tikus’ ha fatto pace con capitan Lautaro e – a meno di clamorosi ribaltoni – è pronto a ripartire sempre con la casacca nerazzurra per la nuova stagione.