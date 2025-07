Milan, strada per Vlahovic in salita: nome nuovo dallo United

Il Milan sta facendo i conti con le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic, primo nome della lista per Massimiliano Allegri. Per questo motivo i rossoneri stanno valutando le alternative ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dal Manchester United.

Per il Milan si tratta di una fase centrale e cruciale del calciomercato. Come è noto, le piste più calde e le priorità del club sono sostanzialmente due. Da un lato Jashari, dall’altro Dusan Vlahovic. Per il primo la trattativa con il Club Brugge si è quasi arenata, con il calciatore che si è anche presentato al ritiro e che, di conseguenza, si avvicina alla permanenza. Per il secondo, invece, serve una accelerata sul fronte della rescissione consensuale ed inoltre c’è da definire un aspetto non di poco conto. Vale a dire quello dell’ingaggio, con il serbo che deve abbassare le sue pretese.

Il serbo è totalmente fuori dal progetto della Juve, che vuole puntare su Jonathan David ed un altro riferimento offensivo, preferibilmente Kolo Muani. Non ci sarebbe, dunque, spazio per Vlahovic, che però ha poco mercato. Sono arrivate solo offerte non ritenute interessanti da parte sua. Come quella del Galatasaray e del Fenerbahce. Ma non è facile la rescissione, dal momento che il serbo non vuole perdere i 12 milioni di ingaggio che gli spettano per questo ultimo anno di contratto. Per questo il Milan si sta muovendo per un altro attaccante che arriva dal Manchester United.

Milan, il bomber arriva dal Manchester United? Le ultime

Ormai è evidente che nelle valutazioni del Milan non ci sono le condizioni per puntare sul solo Santiago Gimenez in avanti. Per questo si valutano soluzioni alternative ed ora emerge una nuova pista viste le difficoltà per Vlahovic. Stando a quanto raccontato nel corso del telegiornale di Sportmediaset, infatti, il Milan si sta muovendo sulle tracce di Rasmus Hojlund, dal momento che il Manchester United sta accelerando per Mbeumo e, di conseguenza, deve liberarsi di una casella per gli attaccanti.

Ovviamente adesso si dovrà lavorare per abbassare le richieste del Manchester United, che per lui hanno sempre chiesto una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Cosa che ha già frenato l’Inter. Se, però, si dovesse riuscire a chiudere per il giocatore del Brentford, allora magari si potrebbe valutare di lasciarlo andare in prestito nel tentativo di regalargli minuti e di vederlo finalmente valorizzato. Il Milan ci spera, con il nome di Hojlund che è, dunque, da aggiungere a tutti gli effetti alla lista degli obiettivi per l’attacco del corso di questa sessione estiva.